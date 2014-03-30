ننشر أقوال معاون المباحث المجني عليه من قيادات الإخوان باعتصام رابعة

أكد معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة الذى تعرض للتعذيب على أيدى معتصمى رابعة فى شهادتة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية تعذيب برابعة والمتهم فيها البلتاجى وحجازى وأخرين أنة ذهب لتأمين مسيرة لأنصار الجماعة تعليمات بالخروج لتأمين المسيرة ، و توجه مع أمين الشرطة بالموتوسيكل الخاص به بدون حمل سلاح بناء علي تعليمات رئيس المباحث التوقف في شارع صلاح سالم .

وأضاف المعاون إنه فوجيء بأحد الأشخاص يستوقفه وطلب منه تحديد شخصية معللاً أنه رآه يحمل سلاح واستخدمه فى قتل مواطنين أخرين ، فطلب منهم أن يقوموا بتفتيشه و ، و بعد تفتيشه تركوه ثم فوجيء بأحدهم يجري قائلاً: “متسيهوش إحنا هناخده رابعة للتحقيق منه” ، مما دفعه إلي الجري و لكنهم لحقوا به حتي استوقفوه في شارع جانبي.

وأشار المجنى عليه إلى أنهم أخدوا منه التليفونات و المحفظة و تعدوا عليه بالضرب ،قائلين :”انت مين و انت بتجري ليه “، و لكنه لم يجب عليهم و ذلك حتي ظهر شخص أخبرهم أنه معاون مباحث بقسم مصر الجديدة ولا تتركوه ، ثم أحضروه فى سيارة للاتجاه به إلي رابعة و تعدوا عليه بالضرب.

وقال المعاون :”بعد الضرب واحد جيه قال الدكتور البلتاجي بيقولكم خدوه علي المنصة و بعدين دخلنا بالعربية و مشينا وسط الناس في الاعتصام تعدي بالسب و ناس يحاولوا إخراجهم من السوزوكي حتي وصلوا إلي المنصة ، شخص قال نزلوهمو دخلوهم المستشفي الميداني بناء علي تعليمات البلتاجي ، و مشينا مسافة من الرصيف و صعدوا السلالم و دخلوا المستشفي الميداني التي هي في الأصل دار مناسبات مسجد رابعة العدوية و طوال الطريق كان هناك تعدي بالضرب من الاشخاص في الاعتصام” .

وأضاف المجنى عليه أنه بدخوله للمستشفي الميداني استقبله الدكتور محمد الزناتي و صفعه علي وجهه فور رؤيته قائلاً :”أنت ظابط هنموتكم النهاردة دمكم حلال يا ولاد الكلب “، لافتاً أنه قام باستلقائه على السرير وأمر الزناتى بالتعدى على المجنى عليه بعد مر ربع ساعة من الضرب المتواصل قال الزناتي : “هما عينيهم مفتحة ليه غموهم “، فقاموا بتقييد يديه وساقيهووضعوا على أعينهم شاش أبيض عليه لاصقات طبية .

وقال معاون المباحث :”لقد سمعت الدكتور الزناتي بعد كدة بيقول و اربط امين الشرطة كمان يا عبد العظيم ، وبعد مرور فترة في المستشفي من الضرب جاء شخص قالهم هاتوه للدكتور البلتاجي هيحقق معاه فوجئت بزج السرير اللي كان بعجلة لمسافة بسيطة ، مسافة لا تتعدي المتر و البلتاجي سألني 3 أو 4 اسئلة انت مخابرات لا أنت أمن دولة لا يبقي أنت قناص وأنت اللي قتلت الناس في المسيرة هو في قناص يبقي معاهموش سلاح أمال أنت شغال إيه”،فرد المعاون قائلاً:” انا معاون مباحث مصر الجديدة “، فأمر البلتاجى بالتحفظ عليه حتى ينظرون فى أمره.

وأشار إلى أنه بعد 10 دقائق من هذا الحديث أمره أحد الأشخاص بالنهوض والسير معصوب العينين حتى تم استقلاله سيارة و عقب ذلك قام أحد الأشخاص بالجلوس بجانبه وظل يتحدث معه ويسأله عدة أسئلة عن بعض الأشخاص فى أقسام مدينة نصر ومصر الجديدة.

وقال هانى :”الزناتي أمر الرجالة اللى كانوا معايا بعدم الاتجاه ناحية الطريق الدائري عشان متتمسكوش زي الخمسة بتوع الأسبوع اللي فات” ، فرد أحدهم “طب خلاص هنخلص عليهم و نرميهم عند الترب ” .

وأضاف معاون المباحث أنه عندما استشعر أنه سيلقى ربه الكريم أسقط نفسه على الأرض حتى لا يتمكن من السير معهم فوجد أحد الأشخاص يهمس فى أذنه قائلاً له :”أنا هاني أبو علم إمشي معايا”.

وأوضح المجنى عليه أن هاني أبو علم هو رئيس مباحث السلام و سبق أن عمل معه بقسم المطرية ، لذلك استمع له وظل يسير برفقته حتى استقل السيارة و سأله عدة اسئلة للإطمئنان على نفسه ،وعقب ذلك تمت إزاحة العصابة من عينيه فوجد هاني أبو علم و المقدم علاء بشندي رئيس مباحث مدينة نصر و بجواره العميد مصطفي شحاتة و النقيب محمد ثروت داخل نفس السيارة متوجهين ناحية قسم شرطة مصر الجديدة.