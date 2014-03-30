القبض على 8 طالبات بأزهر الزقازيق بعد فض الاشتباكات بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على 8 طالبات بكلية الدراسات الأسلامية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بعد محاولتهم إقتحام مكتب عميدة الكلية .

كانت طالبات الإخوان قد نظمن مسيرة لرفض ما اسموه بالإنقلاب العسكرى والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى وأثناء ذلك حاولن إقتحام مكتب الدكتوره أمال كامل عميد كلية الدراسات الإسلامية والإعتداء عليها على خلفية فصل والتحقيق من عدد زميلاتهن لإرتكابهن أعمال عنف وشغب خلال الفصل الدراسى الأول.

ودخلت قوات الامن للجامعة واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع فى محاولة للسيطرة على الموقف, وقامت طالبات الإخوان برشق القوات بالحجارة، واسفر ذلك عن وقوع عدد من الاصابات ما بين اختناقات وجروح والقت الشرطة القبض على 8 طالبات وطالب وجارى فحصهم لمعرفة مدى تورطهم فى أعمال الشغب من عدمه.