بعد ساعات على مصرع 9 في حريق مخزن.. انفجار محدود بمخزن للمواد البترولية بشطورة بسوهاج

أكد مصدر أمني بسوهاج لوكالة أونا حدوث إنفجار جديد بمخزن المواد البترولية بقرية شطورة بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج حيث تفاجىء أهالي المنطقة بسماع ذوي إنفجار نتج عنه حريق محدود في نفس موقع حادث إنفجار الأمس .

وعلي الفور وجه اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قوات الحماية المدنية بطهطا بسرعة التدخل وإطفاء الحريق الجديد حيث تبين لقوات الحماية المدنية وجود بعض البراميل العباة بالبنزين والسولار مازالات مدفونه أسفل المنزل نتيجة سقوط حائط المنزل عليها وبسبب إرتفاع درجة الحرارة حدث هذا الأنفجار .

وجاري الأن التعامل مع النيران والبحث عن براميل أو خزانات أخري بالمنطقة .

ومن ناحية آخري أكد محافظ سوهاج أنه لا توجد أى خسائر بالمنازل المجاورة لمكان الأنفجار الذي حدث بالأمس وأختصرت التلفيات علي المنزل الذي كان يستغل كمخزن للمواد البترولية بالأضافة إلي حرق كميات كبيرة من الجراكن والبراميل التي كانت مستخدمه في عمليات التخزين .

وكلف المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بإيجاد حل أمثل وفوري لتوصيل السولار لاصحاب الحيازات الزراعية بعيداً عن الجراكن .