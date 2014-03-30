ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة بمركزى شبراخيت و دمنهور .

كانت مديرية أمن البحيرة قد نفذت حملة أمنية مكبرة تحت اشراف اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى ، و تمكنت فرق البحث التى ترأسها العميد محمد خريصة رئيس المباحث الجنائية من التوصل من ضبط محمد .ع .غ -25 سنه- مقيم لقانة بمركز شبراخيت قام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة ملحقة بمنزله.

بمداهمة المنزل تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 و 6 فرد خركوش عيار 12 و 27 طلقه من ذات العيار ، كما تم ضبط المعدات و الأدوات التي يستخدمها في تصنيع الأسلحة.

كما قامت الحملة بضبط على ع. م 25 سنه مقيم مركز دمنهور لادارته ورشة لتصنيع الاسلحة و تم ضبط 5 فرد خرطوش عيار 12 بالإضافة إلى المعدات و الأدوات المستخدمة في التصنيع.