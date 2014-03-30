جابر نصار يتفقد مشروع معهد ومستشفى الامراض المتوطنة بالجيزة غدا

يقوم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة غدا الثلاثاء بزيارة لموقع مشروع معهد ومستشفى الأمراض المتوطنة والأوبئة بشارع الهرم الرئيسى بالجيزة ، وتفقد الأعمال الانشائية للمرحلة الأولى ، ومتابعة استكمال تنفيذ هذه المرحلة التى تضم مبنى بسعة 120 سريرا وعيادات خارجية وقسما للعناية المركزة وغرف أشعة ومعامل وبنك دم بتكلفة نحو 120 مليون جنيه ، ليكون أول معهد بحثي وعلاجي في مصر والشرق الأوسط يقدم خدمة صحية عالية المستوى في مجال مكافحة وتشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة في مصر .

وتعود فكرة إنشاء هذا المعهد لنحو 76 عاماً من خلال وصية رجل الأعمال ثابت جورجي السوري الأصل والإيطالي الجنسية والذي عاش بمصر ، وأوصى بما يملك لبناء مستشفى لعلاج الأمراض المتوطنة على قطعة أرض مساحتها 7300 متر مربع بشارع الهرم الرئيسي على أن تسلم للدولة.

وإنتهت القضايا بين الحكومة والورثة بتنفيذ وصيته وصدور قرار وزاري عام 1990 بنقل الحراسة على التركة إلى كلية الطب ، وتم العمل بالمشروع عام 1997 وتوقفت أعمال البناء لتعود مرة أخرى عام 2002 ، وكان التوقف فى المرتين بسبب نقص الإعتمادات المالية ، حتى تم احياء المشروع مرة أخرى من جانب جامعة القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

وساهمت محافظة الجيزة بخمسة ملايين جنيه ، واتاحت الجامعة 16 مليون جنيه من موازنة العام الحالى و5 ملايين من الموارد الذاتية ، إلى جانب خمسة ملايين أخرى من ريع الوقف الخيري لتركة ثابت ، وذلك لحساب المرحلة الأولى في المشروع ، وتقرر إنشاء جمعية أهلية على حساب 20002000 في بنك مصر للتبرع لإنشاء المعهد ، وسيتم تشكيل مجلس أمناء له خلال شهر أبريل 2014.

وصرح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة لاتستطيع وحدها إقامة هذا المشروع ، ولذلك تم مخاطبة وزارة التعاون الدولي ليكون المعهد ضمن خطة الدعم من الخارج ، إلى جانب تدشين حملة لدفع الجهود المجتمعية في هذا الإطار لأهمية المشروع الكبيرة في اكتشاف وعلاج الأمراض المتوطنة والمعدية للمرضى في مصر ودول الجوار ، وأعرب عن أمله أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال عام للبدء فى تقديم الخدمات العلاجية .

من جانبه ، أوضح الدكتورجمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا أهمية تنفيذ هذا المشروع لعدم وجود مستشفى أو معهد متخصص في مجال الأمراض المتوطنة والمُعدية ، كما أنه لايوجد في جامعة القاهرة سوى قسم داخلي يضم 40 سريراً وأغلبها مرتبطة بحالات الكبد الفيروسي ، مشيراً إلى أن مستشفيات الحميات المنتشرة في أنحاء مصر تفتقر إلى الإمكانيات ، وأشار إلى أن مشروع معهد ومستشفى الأمراض المتوطنة والأوبئة لجامعة القاهرة يستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمة في مجال التشخيص والعلاج بطاقة 350 سريراً و 4 غرف عمليات و 10 عيادات خارجية وأقسام تشخيصية وبحثية متكاملة على مرحلتين .