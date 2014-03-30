محافظ سوهاج لـ ONA :رفضت تدخل الجيش بعد حريق شطورة..و” مش هنزل قرية عشان بيت واحد اتحرق “

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لـ ” ONA” أن القوات المسلحة عرضت عليه صباح اليوم التدخل ونقل المصابين للقاهرة والمستشفيات العسكرية ، إلا ان المحافظة رفضت لسيطرتها على الوضع القائم من الناحية الامنية والطبية”

وأضاف : ” الاحصاء الاخير لعدد الاصابات هو 41 اصابة بينهم 18 في حالة حرجة وتم نقلهم الى مستشفى الجامعه ” نافيا ما تردد عن احتياج بعض المستشفيات لمستلزمات طبية ، قائلا : ” الوضع تمام وتحت السيطرة ” .

وأكد المحافظ أنه تم نقل 4 مصابين لمستشفيات أسيوط لاحتياجهم الى تنفس صناعي دوري .

وردًا على عدم زيارته للقرية التي شهدت الحريق المروع أمس ، قال المحافظ ” هنروح بيت المصابين ومكان الحادث نعمل أيه ، اللي إتأثر من الحادثة بس بيت واحد ومش هنزل قرية عشان بيت واحد ، وأرسلنا رئيس المدينة وآخرين لحصر التلفيات والاصابات ” ، مؤكدا أن تواجده بالمستشفيات بجوار المصابين أفضل من الزيارة في الوقت الحالي .

وشدد المحافظ أن عدم تكرار الحريق يحتاج صحوة ضمير المواطنين خاصة أن 70 % من سوهاج قرى ويتم صرف الوقود للفلاحين في “جراكن” يقوموا بتخزينها في منازلهم ، وبالتالي “اللي يشوف واحد بيخزن وقود يبلغ عنه لاننا مش هنروح نفتش كل بيت ” على حد قوله .

كان انفجار هائل هز قرية شطورة بمحافظة سوهاج بعد انفجار مخزن وقود أدى الى مصرع 9 واصابة 41 .

وكان شهود عيان وصحفيين بالقرية أكدوا إن عدد المنازل التي تأثرت بالحريق 4 منازل وليس واحدًا .