4 تطبيقات لتدوين مذكراتك

ينتهك موقع "فيس بوك" خصوصيّة مستخدميه لأنّهم لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم الخاصّة، بحرية.

ولذا، يقدّم لك "سيدتي نت" 4 تطبيقات تحوّل مذكراتك الشخصيّة إلى نسخة إلكترونيّة.

1. Heyday

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتدوين مذكراتك يوميّاً، فإنّ هذ التطبيق يحوّل أحداثك اليومية تلقائياً إلى مذكرات، من خلال سحب صورك من كاميرا الهاتف، مع معلومات عن الموقع الجغرافي وتوقيت كلّ صورة، ما يمكنك من عرضها حسب الترتيب الزمنيّ لها.

وعند العودة إلى الخط الزمني للمذكّرات، اختاري العدسة المكبرة "Explore" للبحث عن ذكريات معيّنة، حسب الموقع ورؤية الأصدقاء الذين أضفتهم من الصفحة الرئيسة.ويمكنك أيضاً المزامنة بين المذكرات وCloud والاستعانة بالمنبّهات لتذكيرك بإدخال يوميّاتك.

2. InFlow

لا ترغبين أحياناً في التعبير عن حالتك النفسية والمزاجية من خلال تحديث حسابك على "فيس بوك".

لذا، يقوم هذا التطبيق بتخطيط مشاعرك ومستوى الطاقة الكامنة في داخلك للكشف عن الأنماط وراءها، ويُمكنك أيضاً من استخدام "الأيقونات" المتوفّرة، وإضافة صور أخرى من كاميرا الهاتف.

ما عليك إلا أن تختاري "الأيقونة" التي تعبّر عن مشاعرك الحاليّة، ثمّ املئي التفاصيل الأخرى لتساعدي التطبيق على التنبؤ بمزاجك المستقبلي، مثل تحديد موقعك الجغرافي حالياً (في المنزل مثلاً)، مَن حولك؟ وماذا تفعلين؟

3. Narrato

يمكنك من تدوين أكثر من مذكرة والتحكم بخصوصيّة كلّ منها، حسب الحاجة إليها، بحيث تكون إمّا سريّة أو عامّة.

قومي بتدوين يوميّاتك مرّات عدّة في اليوم، إذا أردت، وعبّري عنها بالكتابة والصور و"الأيقونات"، فضلاً عن الكشف عن المكان حيث تكونين.

4. Step

يخوّلك هذا التطبيق تدوين مذكراتك باستخدام "أيقونات"، خاصّة بدلاً من الكلمات.

عبّري عمّا تقومين به بالصور و"الأيقونات"، وأضيفي إليها النص إذا أردت.ويمكنك الدخول إلى هذا التطبيق باستخدام حسابك على موقع

"فيس بوك"، وتأكّدي من أنّ مذكراتك ستبقى سريّة، ولا تقلقي من وصول التنبيهات إلى الأصدقاء حول تدويناتك.

يعرض Step أيضاً لوحة تحكّم شخصيّة يمكنك عن طريقها تحديد أنماط نشاطاتك المختلفة كمعرفة عدد المرات التي تناولت فيها القهوة هذا الأسبوع أو كم مرّة قمت بممارسة الرياضة، مثلاً.