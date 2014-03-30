برنامج تدريبي عن “الأساليب الحديثة في تنمية القرى” بشمال سيناء

تنظم إدارة “بناء وتنمية القرية” بديوان عام محافظة شمال سيناء،غدًا الاثنين، برنامج تدريبي بقاعة الصمود بمدينة الحسنة عن الأساليب الحديثة في تنمية القري بشمال سيناء، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه الإدارة بجميع مراكز المحافظة خلال الفترة من نهاية مارس الجاري وحتي الحادي عشر من شهر مايو القادم، وذلك تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور،محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس عبد العليم عبد الله مدير إدارة “بناء وتنمية القرية” بالديوان العام، أن الهدف العام للبرنامج هو رفع مستوى أداء العاملين المعنيين بالعمل التنموي بالقري والتجمعات بمحافظة شمال سيناء.

وأكد عبد الله أن ذلك ياتي في إطار دعم أنشطة وبرامج التنمية على مستوى المحافظة وصقل مهارات وخبرات القائمين على تنمية المجتمع المحلي.

أضاف مسئول التدريب بالادارة الدكتور أيمن علوي، خبير تنمية الموارد البشرية، أن محاور البرنامج تتضمن التعرف على الاحتياجات الحقيقية للقري والتوابع، والتعرف على الامكانيات الطبيعية والبشرية بالقري، وإذكاء روح المشاركة في التنمية وتطبيق الاساليب العلمية الحديثة في تنمية القرى بالمحافظة.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج هم العاملين التنفيذيين بالوحدات المحلية بالقري والعاملين بمركز معلومات التنمية المحلية وعدد من عواقل وكبار العائلات.