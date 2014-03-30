إشعال النيران بمنزل وصيدلية وإصابة 3 أشخاص عقب مشاجرة عائلتين بجرجا في سوهاج‎

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتي “الخطاطبة ، الخطيب” بسب اصطدام دراجة بخارية بسيارة يمتلكها أحد طرفى المشاجرة، كما أسفر عن المشاجرة إحراق منزل من العائلة الأولى، وإحراق صيدلية يمتلكها عضو سابق بمجلس الشعب ينتمى للعائلة الثانية بناحية بيت خلاف بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة جرجا ، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين ونشوب حريق بمنزل بناحية بيت خلاف بدائرة المركز .

وبالأنتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول عائلة “الخطاطبة”:- محمد فوزي علي -46 سنة- سائق مصاباً بإشتباه كسر بالسلامية ومشطية السبابة باليد اليسري ، محمد عبد الستار 26 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ، محمود خليفه محمود -43- سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة ارأس وكدمه رضيه بالعين وإشتباه ما بعد الأرتجاج ، و2 آخرين.

أما الطرف الثاني من المشاجر ” عائلة الخطيب”:- درويش عبد الحفيظ -48 سنة- عامل، محمد درويش -20 سنة- عامل ، نجيب أنور -28 سنة- عامل، الطرفان يقيمان بيت خلاف ، وتبين أن سبب المشاجرة إصطدام الأول من الطرف الأول أثناء قيادته دراجة بخارية بسيارة الأول من الثاني مما نتج عنه حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة .

وتبين من الفحص أيضاً نشوب حريق بمنزل الأول من الطرف الثاني وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية والكهربائية .

وبسؤال الأول من الطرف الثاني أتهم كل من :- خاف ر ، مصطفي ذ ، السيد ر ، علي ي ، وأولاده جميعهم بنتمون للعائلة الاولي بإلقاء زجاجة مولوتوف علي سطح المنزل مما أدى لحدوث الحريق .

وفى وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة جرجا من أحمد صلاح الدين 26 سنة عامل بصيدلية النهضة الإسلامية بالخلوتية بشارع بورسعيد ببندر جرجا، لصاحبها الدكتور خليفة رضوان خلف 50 سنة صيدلى” عضو مجلس شعب سابق ” ويقيم بيت خلاف، بقيام 3 أشخاص أحدهم يحمل سلاح ناري وآخر بحوزته جركن به مادة بترولية بإشعال النيران بالصيدلية ولاذوا بالفرار.

وأشارت التحريات أن وراء الواقعة كلاً من محمود س ، يسرى خ ، مؤمن خ ، هانى ي ، أحمد إ ، ينتمون لعائلة الخطيب، على إثر حدوث المشاجرة ونشوب الحريق المشار إليهما، واتهام شقيق مالك الصيدلية خلف رضوان خلف، وآخرين بإشعال الحريق بمنزل المذكور .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم ، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 879 إداري المركز ، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف .