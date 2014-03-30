اصنعي فقاعات الصّابون لأطفالك بنفسك في المنزل

بإمكانكِ عزيزتي الأم ابتياع عدة فقاعات الصّابون من أي محل مخصص لألعاب الأطفال في أي وقت تشائين، ولكن لم لا تحاولين صناعة أدوات هذه اللعبة من المواد المتوافرة في المنزل مع أطفالك ومشاركتهم هذا النشاط لقضاء الوقت والاستمتاع بهذه اللعبة سويًا؟.

نقدم لك فيما يلي طريقة مبسطة وسهلة لصناعة فقاعات الصابون في منزلك والتي تنقسم إلى ثلاث خطوات رئيسية هي: صناعة محلول وعصا الفقاعات ونفخ الفقاعات في النهاية!.

صناعة محلول الفقاعات

1- امزجي الماء بالصابون

من الممكن صناعة الفقاعات باستخدام أي نوع متوفر في المنزل من سائل الصابون، إلا أن بعض أنواع الصابون تتميز بقدرتها على إدامة الفقاعات لوقتٍ أطول من غيرها. لذا قومي باختبار سوائل متعددة إلى أن تجدي ما يناسبك منها. قومي بمزج حصة من الصابون السائل مع أربع حصص من الماء في وعاء كبير وجربي هذه الأنواع من الصابون:

- سائل غسيل الأطباق: أفضل الأنواع لصنع الفقاعات ومتوافر في المنزل على الدوام

- غسول الجسم أو الشامبو: قد لا ينتج هذا النوع "رغاوي" كسائل غسيل الأطباق إلا أنه يفي بالغرض.

- منظفات الغسيل الخالية من المواد الكيمائيّة إن أمكن للحفاظ على صحة أطفالك.

2- حسنّي من نوعية فقاعات الصابون التي تصنعينها

توجد بعض الخدع التي يمكنك اللجوء إليها لجعل فقاعات أفضل وأقوى من فقاعات الصّابون العادية وأكثر متعة كذلك. جربي إضافة مواد مختلفة مثل قليل من السكر أو شراب الذرة أو النشا إلى المزيج مم قد يزيد من سماكة الفقاعات ويطيل من عمرها.

أضيفي بعض ملوّنات الطعام ويمكنك توزيع المزيج في عدة أوعية بحيث يحوي كل منها لونًا مختلفًا عن غيره. وحاولي أن تضيفي بعض عناصر الزينة المسلية واختبري مع أطفالك إمكانية صناعة الفقاعات باستخدام "الملمع" أو "بتلات الزهور الصغيرة" وغيرها.

صناعة عصا الفقاعات

غالبا ما تصنع عصا الفقاعات المتوافرة للبيع في المحلات من مادة البلاستيك، إلا أنه يمكن استخدام أي مادة تصلح للتشكيل على صورة حلقة لنفخ الفقاعات. مثلا، يمكنك استخدام الجزء الدائري من أسلاك مضرب البيض القديم في المطبخ لصناعة حلقة نفخ الفقاعات ومن ثم قومي بوصلها مع قشة "مصّاصة" باستخدام شريط لاصق لإكمال صناعة العصا. كما ويمكنك استخدام علاقة الملابس مثلا لصناعة عصا فقاعات أكبر حجمًا لنفخ فقاعات عملاقة.

نفخ الفقاعات

1- الفقاعات الصغيرة

ننصحكِ بنفخ الفقاعات الصغيرة في الهواء الطلق كحديقة المنزل مثلا حيث تبدو الفقاعات أكثر جمالا حين تتخللها أشعة الشمس. قومي بغمس العصا في محلول الفقاعات ومن ثم قربي الحلقة من فمك أو فم أطفالك مع النفخ بلطف. للحصول على عدد أكبر من الفقاعات الصغيرة الحجم، ضعي كمية مناسبة من المحلول على العصا وانفخي بقوة.

2- الفقاعات العملاقة

قومي بغمر العصا الأكبر حجما في محلول الفقاعات وتأكدي من أن محلول الصابون يغطي كامل الحلقة ومن ثم لوّحي بالعصا في الهواء بلطف لتتشكل فقاعة عملاقة وتنفصل مبتعدة عن الحلقة. حاولي أن تقفي على مرتفع من الأرض ومن ثم اصنعي الفقاعة العملاقة بحيث تنساب منحدرة نحو الأرض في هدوء ولفترة أطول من الزمن.