حمدان بن راشد يعتمد ترسية مشروع "سوق ونزل حتا التراثي"

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي..ترسية " مشروع سوق و نزل حتا التراثي " بتكلفة إجمالية / 29 / مليون درهم.

وتمت ترسية المشروع على إحدى شركات المقاولات العاملة في إمارة دبي فيما تبدأ أعمال تنفيذ المشروع خلال أيام وينتهي العمل فيه خلال النصف الثاني من عام 2015.

وتبدأ بلدية دبي في تنفيذ المشروع الذي يقع على الطريق الرئيسي بين حتا وعمان بمساحة إجمالية تبلغ / 92 / ألفا و/ 500 / قدم مربع وهو عبارة عن مبنى أرضي وطابق أول يحتوي الطابق الأرضي على/ 46 / محلا تجاريا وثلاثة مطاعم رئيسية لها إطلالة مباشرة على الوادي المجاور للمبنى و المناظر الخلابة المحيطة به.

كما يحتوي على الخدمات المطلوبة مثل قاعات الصلاة والغرف الإدارية لإدارة السوق و الفراغات الخدمية الأخرى فيما يضم الطابق الأول صالة متعددة الأغراض و/ 32 / غرفة فندقية وجناحين بحيث يطل نصف عدد الغرف على الوادي المجاور للمشروع من خلال تراسات مفتوحة و النصف الآخر على الطريق الرئيسي المجاور للمشروع و تتمتع كافة الغرف بإطلالة داخلية على السوق من خلال ممرات مفتوحة مباشرة على السوق في الطابق الأرضي..كما يتم توفير مواقف سيارات لـ/ 100/ سيارة بحيث تخدم رواد السوق و النزل الفندقي ومواقف باصات للأفواج السياحية.

وحرصت بلدية دبي عند تصميم المشروع على أن تطبق معايير المباني الخضراء المعتمدة لدى الدائرة بحيث تضمن أن يكون المبنى صديقا للبيئة حيث حرصت أن يتم تنفيذ المشروع باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وبتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الوظيفي الداخلي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص الحكومة الرشيدة في إمارة دبي على تلبية الحاجات والمتطلبات من الخدمات لأفراد المجتمع في مختلف المجالات بما يضمن توفير خدمات راقية لهم على مستوى عالي من التنفيذ..ويهدف إلى إيجاد مجمع تجاري ترفيهي يضم مجموعة من المهن والأنشطة الشعبية بأسلوب حديث وعصري بحيث يعكس روح الماضي وتطور الحاضر بتقنياته وحداثته وبذلك سيشكل معلما تراثيا وسياحيا بارزا في منطقة حتا خصوصا و أن فكرته مستوحاه من البيئة المحلية وموروثها المعماري الفريد.

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