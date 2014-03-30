من هي صاحبة القبعة الأجمل في Dubai World Cup؟؟

في ليلة البارحة كنا على موعد مع أجمل الإطلالات بقبعات جذابة وملفتة في Dubai World Cup لسباق الخيول في دبي.

شاهدنا عدداً كبيراً من القبعات الجذابة في هذا الحدث المنتظر، حيث كانت المذيعة المتألقة جويل ماردينيان من ضمن لجنة التحكيم بفستان أزرق قصير مع قبعة من الريش الأسود، إلى جانب المدونة ومصممة الأزياء المعروفة العنود بدر التي اختارت قبعة أنيقة من الريش، وانضمت إليهما ضمن اللجنة ملكة جمال أستراليا ذات الأصل اللبناني Jessica Kahawaty، حيث ارتدت فستاناً أبيض مزيناً بورود جميلة مع قبعة أنيقة أكملت إطلالتها.

انتخبت اللجنة الفائزة بلقب أجمل قبعة وقد كانت للسيدة Sarah-Jane Hurt التي اختارت قبعة ملفتة مزينة بالريش البني، أما لقب أكثر الأزواج أناقة فقد حظيت بها Jessica Shustova وزوجها Michael Morcos، حيث ارتدت السيدة قبعة مزينة بوردة حمراء عملاقة مع فستان أحمر، بينما أضاف الزوج شالاً أحمراً لإطلالته الرسمية.

شاهدي معنا الصور من Dubai World Cup، وأخبرينا لمن تعطين لقب أجمل إطلالة في هذا الحفل؟

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