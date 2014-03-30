وزير التنمية المحلية: 175 مشروعا جديدا في 8 محافظات

أعلن وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب أن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه اليوم على تمويل 175 مشروعا جديدا في 8 محافظات بإجمالي استثمارات حوالي مليون جنيه، منها 200 ألف جنيه مشاركة شعبية.

وأوضح لبيب – في تصريحات له اليوم – أن هذه المشروعات تنفذ في محافظات دمياط والغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا والأقصر وقنا، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.

ونوه بأن محافظة الأقصر تحتل المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التي تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 36 مشروعا بإجمالي استثمارات 206 آلاف جنيه يليها محافظة المنيا بـ 42 مشروعا بإجمالي استثمارات 189 ألف جنيه، والمنوفية 24 مشروعا بإجمالي استثمارات 142 ألف جنيه، والشرقية 21 مشروعا بإجمالي استثمارات 131 ألف جنيه، والغربية 27 مشروعا بإجمالي استثمارات 127 ألف جنيه، وقنا 16 مشروعا بإجمالي استثمارات 115 ألف جنيه.

وأشار إلي دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 107 مشروعات بنسبة 61 % من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تمثل رافدا أساسيا لخدمة الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج وتنويع تشكيلة المنتجات، إلى جانب دورها في نشر روح العمل الحر لدى المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والعمالة الماهرة وغير الماهرة كما تساعد في فتح آفاق جديدة لتوليد الدخل والكسب للأفراد والجماعات بمزيد من الاعتماد على الذات وبما يسهم في حل مشكلة البطالة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تتجه في المرحلة المقبلة إلى تهيئة المناخ المناسب لقيام ونمو مشروعات صغيرة في شتى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتسويقية وذلك عن طريق توفير الدعم اللازم لهذه المشروعات والمتمثل في توفير القروض اللازمة إلى جانب الدعم الإداري والفني والتسويقي في مختلف مراحل دراسة وإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة، خاصة وأن أهم مشكلات المشروعات الصغيرة تتمثل في اقتصارها إلى التمويل اللازم وحاجتها إلى التوجيه والإرشاد والخدمات الفنية المتعددة ولفترات طويلة.