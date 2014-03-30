بالصور .. سائقون يقطعون طريق إدفو – كوم أمبو الزراعى بسبب توقف عمليات الرصف‎

قام عشرات السائقين بادفو بقطع طريق إدفو/ كوم أمبو الزراعي بمحافظة أسوان عند منطقة السراج صباح اليوم احتجاجا علي توقف اعمال الرصف في هذه المنطقة الحيوية.

ويؤكد السائقون ان هيئة الطرق والكباري قامت بوضع تربة زلطية وترابية في الطريق الزراعي عند منطقة السراج بادفو منذ بضعة اشهر تمهيدا لرصف حوالي 10 كم ولكن توقف العمل بدون مبرر.

> واوضحوا ان التربة الزلطية تتسبب في حدوث تلفيات واضرار كبيرة جدا للسيارات وتكبد السائقين خسائر كبيرة، واشاروا الي انهم نظموا إضرابا عن العمل منذ حوالي اسبوعين ووعدهم المسئولون بحل هذه المشكلة ولكن بدون فائدة حتي الان.

أما أهالي السراج والطوناب بادفو المقيمون بالقرب من الطريق الزراعي فقد اعربوا عن استيائهم الشديد بسبب توقف اعمال الرصف منذ بضعة أشهر وذلك لتضررهم الشديد من الغبار والأتربة التي تثيرها السيارات أثناء مرورها في هذه المنطقة.

وأشاروا إلي أن خمسة أطفال تم نقلهم الي مستشفي الصدر بسبب تضررهم من الغبار الشديد الذي تثيره السيارات أثناء المرور علي التربة الزلطية لذلك فإن جميع أهالي المنطقة متضامنين مع السائقين الذين قطعوا الطريق صباح اليوم وتقوم الاجهزة الامنية والتنفيذية بالتفاوض مع السائقين لاقناعهم باعادة فتح الطريق.