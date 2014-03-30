بدء محاكمة مبارك و نجليه والعادلي في “محاكمة القرن”

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر أولي جلسات سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية التي عرفت إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين، وذلك لإتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .