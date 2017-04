The voice: سر فوز ستار سعد وهجوم عنيف على هالا القصير

كما كان متوقعاً فاز العراقي ستار سعد من العراق بلقب the voice بموسمه الثاني، ولم يشكّل الأمر مفاجأة للجمهور الحاضر، كون ستار ينتمي إلى فريق فنان بحجم كاظم الساهر الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ما ضاعف فرصة نجاحه أكثر من باقي المواهب.

إجماع على فوز ستار

أجمع الكل على فوز ستار، الذي يمتلك بالاضافة للصوت الجميل، كاريزما خاصة به، وابتسامة رافقته منذ أن أطلّ على الجمهور لأول مرة، وآمن بموهبته الساهر ودعمه حتى النهائيات، وكانت الأكثرية ترجح فوزه هو وسيمور. لكن مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور الحاضر في الستوديو كانا يظهران مدى شعبية ستار والمحبة التي يكنّها الجمهور له فاستحق الفوز بجدارة.

وبدا كاظم راضياً جداً على أداء ستار في الحلقة الأخيرة، وهو ما ناقشه مع الدكتورة إيمان التي تهتم بتدريب فريق كاظم منذ الموسم الأول، ووصف لها صوته خلال الفاصل الإعلاني بالرهيب.

ريكي مارتن يحب "الفتوش"

شهدت الحلقة الأخيرة جواً حماسياً غير مسبوق، لاسيما وأن الحلقة الأخيرة توجت بإطلالة النجم العالمي ريكي مارتن الذي أشعل المسرح بغنائه، وتحدث عن مدى حبه للطبخ اللبناني لاسيما طبق "الفتوش"، ووعدّ بأنه سيكون له جولة في المنطقة قريباً جداً.

حضور ماجد المصري

حضور خجول للنجوم والشخصيات المعروفة، اقتصر فقط على وجود الممثل المصري ماجد المصري الذي حضر بحكم وجوده في لبنان لتصوير مسلسله "كلام على الورق"، وأتى لتشجيع المشتركة المصرية وهم من فريق شيرين عبد الوهاب حيث وقف لها عند تأديها لأغنية وطنية خاصة بوطنها مصر.

الساهر يهدي ستار أغنية خاصة

كما أسر الساهر الحضور عند أدائه لأغنية "أكون أو لا أكون" والتي أداها للمرة الأولى على مسرح the voice وكتبها خصيصاً للحلقة النهائية هدية منه إلى جمهوره، كما كشف عن تسجيله أغنية لستار. وبإمكان الجميع سماعها على صفحة كاظم الشخصية على "الفيس بوك".

كذلك قدم كل من عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي أغان منفردة، تفاعل معهم الجمهور الحاضر كل بلونه وأدائه الخاص، إلا أن ريكي مارتن خطف الأضواء من بين النجوم الأربعة. وكانت ليلته حيث شغل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي من كافة أنحاء العالم.

الكثيرون راهنوا على أنه سيكون لستار مستقبل باهر، ومن المكن أن يتفوق على الفائز باللقب في موسمه الأول مراد بوريقي، الذي لم يسطع نجمه لغاية الآن، كون ستار يملك إجماعاً أكبر.والساحة بحاجة لفنانين عراقيين شباباً يساهمون إلى جانب النجوم العراقيينبالاضافة للأغنية العراقيةالتي تأثرت بفعل الأزمات التي مرّت على العراق.

ماذا كان يفعل عساف في المؤتمر الصحفي؟

بعد انتهاء الحلقة، عقد مؤتمر صحفي ضمّ إلى جانب المدربين الأربعة المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك والفائز باللقب ستار سعد.

وفي أول تعليق من الصحافة على فوز ستار، هو تأكيد أنه سيكون هناك "ام بي سي" عراق، وهو ما لم ينفه حايك، مؤكداً أن قناة MBC تسعى للإنتشار وأن تكون محلية في كل بلد عربي. كما شدد على أنه ليس من مصلحة القناة التلاعب بالنتائج كونها تهتم بمصداقيتها أمام الجمهور العربي وما يهمها هو الموهبة وليس الجنسية.

دخل عاصي المؤتمر بصحبة شيرين وهو يغني "ايه العظمة دي كلها" بعد أن ارتدت شيرين فستاناً جميلاً غير الفستان الذي أطلت به في الحلقة النهائية.

تركيز الأسئلة كان على الساهر الذي تحدث عن ستار بأنه نجم، وآمن بقدراته الصوتية وموهبته، وتطرق إلى أن الأغنية العراقية عانت في الفترات الماضية بفعل الحروب، إلا أنه مؤمن من أنه سيكون لها دور بارز في الأيام المقبلة بفضل وجود ستار ومواهب عراقية أخرى ستظهر لاحقاً.

كذلك لم يغب الحديث عن الفائز بلقب arab idol محمد عساف عن المؤتمر الصحفي، حيث قارن الجميع بينه وبين المواهب الأخرى، لناحية الدعم الكبير الذي يحظى به، ما دفع بعاصي للقول:"إن عساف يملك صوتاً مهماً، وكونه فلسطيني الجنسية تعاطف معه الجمهور،وعلينا جميعاً الوقوف مع فلسطين وهو أدخل الفرحة للشعب الفلسطني بفوزه".

حافظت شيرين على خفة دمها في المؤتمر، وشعرت بالبرد وطلبت تخفيف جهاز التكييف، كما قالت إنها تشعر بالجوع وطلبت إحضار العصير لها، وهنأت الساهر لفوزه، وتمنت أن يكون مشوار وهم حافلاً بالنجاح وأن تؤدي كل ألوان الغناء.

أداء مروى تراجع

كذلك ردّ صابر عما أشيع بأن مروى ناجي هي من طلبت منه إستبعادها، قائلاً: "مروى شعرت أنها لم تحرز تطوراً، وصدمنا أداؤها بعد أن كنا سمعناها في المرة الأولى، وأعطيتها أكثر من فرصة. إلا أن مروى من الأصوات الجميلة جداً ولكن لا نعرف ما الذي حصل لها فيما بعد".

وشكر ستار بدوره كاظم على وضع ثقته به، واعداً بأن يكون على قدر المسؤولية لكل من آمن بموهبته،وقال:"أنا أوصلت إحساسي للناس وإنشاء الله أكون على قدر المسؤولية".

وتوجه ستار ممازحاً عاصي: "مين الملك"! فضحك عاصي قائلاً:"إن كاظم إمبراطور في الغناء".

ورأى المدربون الأربعة أن the voice بموسمه الثاني هو امتداد لنجاح الموسم الأول، وفي النهاية كل مدرب يقوم ما باستطاعته للمشتركين والتوفيق والحظ من الله، وهو كيف يعمل المشترك على نفسه ويجتهد ليصبح نجماً على الساحة الغنائية.

هالا القصير تغضب الجمهور

وأثارت السورية هالا القصير غضب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي والجمهور الحاضر في الستوديو عند غنائها أغنية المطربة صباح "تعلا وتتعمر يا دار" وتحوير كلماتها بإضافة كلمة "سوريا" بدلاً من الكلمة الأصلية "لبنان". وتساءل البعض لمَ لم تقم هالا بغناء أغنية وطنية سورية بدلاً من الإستعانة بأغنية لصباح وتحويرها بهذا الشكل؟

تساؤل

هكذا أسدل الستار ليل أمس السبت بفوز العراقي ستار سعد، لتبدأ مرحلة جديدة من البرنامج بالبحث عن مواهب للموسم الثالث من كافة أنحاء العالم العربي، ويبقى السؤال: "اين ستجد كل هذه المواهب فرصتها في عالم الغناء حيث بات كل يوم يولد نجم دون أن يلقى الإهتمام اللازم؟

