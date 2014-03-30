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MBC تبدأ غداً عرض مسلسل مهند وإيلين الجديد

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MBC تبدأ غداً عرض مسلسل مهند وإيلين الجديد MBC تبدأ غداً عرض مسلسل مهند وإيلين الجديد

يبدأ مساء غد الاثنين عرض مسلسل "ليث ونورا" لبطليه النجم كيفانش تاتليتوغ، المعروف في العالم العربي باسم "مهند"، والنجمة فرح زينب عبد الله، المعروفة باسم إيلين على MBC1.
المحطة اختارت الساعة السابعة مساءً بتوقيت لعرض المسلسل ثلاث مرات أسبوعيا من الاثنين حتى الأربعاء.
على وقع الرصاص ودويّ المدافع وتصارع القوى العظمى، ومن صميم الحروب والآلام.. تنشأ قصة حبٍّ رومانسية حالمة بطلاها مهند وإيلين، في المسلسل الذي سيحمل اسم "ليث ونورا".
تدور أحداث المسلسل ما بين روسيا وتركيا، وتحديداً في عام 1920، وهي الحقبة المعروفة بـ "حقبة الحب والحرب"، حيث أعقبتْ تلك الفترة نهاية أحداث الحرب العالمية الأولى، وما تلاها من إعادة توزيع لخارطة العالم وانتشار القوى العظمى في تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، يلعب كيفانش تاتليتوغ دور ضابط صلبٍ وشجاع من شبه جزيرة القرم، يحمل اسم "ليث"، يلتقي بفتاةٍ حسناء روسية الأصل هي نورا. وعلى الرغم من صرامته العسكرية وقساوة طباعه وشراسته المعروفة في الجيش، تشاء الأقدار أن يقع ليث في حب نورا من النظرة الأولى، ليذوق هذا العسكري الشرس من كأس الحب بكل ما فيه من مرارة ولوعة.
فإلامَ ستؤول أحداث هذا الحب الحالم في زمن الحروب والآلام، وهل سينجح عشق ليث ونورا في تخطّي جميع العقبات السياسية والاجتماعية والعسكرية، سيّما وأن نورا تنتمي لعائلة أرستقراطية روسية كبيرة وثرية، وأن أخاها الذي كان زميل ليث في الجيش، بات عدوّه بعد أن تحوّل إلى رجل أعمال؟! الإجابات برسم الأحداث المتسارعة والمشوّقة لمسلسل "ليث ونورا".

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