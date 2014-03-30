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بالفيديو: خطوات تصحيح الحواجب بالمكياج!

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بالفيديو: خطوات تصحيح الحواجب بالمكياج! بالفيديو: خطوات تصحيح الحواجب بالمكياج!

هل تعانين من حاجبين بشعر خفيف؟ وهل تواجهين صعوبة في رسمهما بطريقة مميّزة ولافتة ؟
اختصاصيّة التجميل عبير حوراني تشرح لك أسهل الخطوات لرسم الحاجبين بطريقة سلسة ومريحة وصحيّة للبشرة.
شاهدي الفيديو وتعلمي كيفيّة الحصول على حاجبين على الموضة في خطوات سيدتي لليوم.


نصيحة: توصي عبير بضرورة استعمال الآيشادو ذي اللون البني لتحديد ورسم الحاجبين بدلاً من القلم الذي يمنع بشرة الحاجبين من التنفس بالتالي فقدان الحاجب للشعيرات المتبقيّة.
كما تنصح باستعمال الآيشادو المائي الذي يسهّل عملية التحديد ويدوم طوال اليوم وهو صحي للبشرة.

تابعي هنا:

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سيدتي

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