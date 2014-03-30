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غادة عبد الرازق وراء فضيحة محمد سامي

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غادة عبد الرازق وراء فضيحة محمد سامي غادة عبد الرازق وراء فضيحة محمد سامي

انتشرت الكثير من الأقاويل بمجرد نشر خبر تزوير المخرج محمد سامي مؤهله الدراسي ورد فعل نقابة المهن التمثيلية على الخبر وقيامها بشطب عضويته.

إثر ذلك، قام روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي باتّهام الفنانة غادة عبد الرازق بالوقوف وراء هذه الفضيحة، مشدّدين عاى أنها هي من كلفت آخرون بفضح سامي بهذا الشكل، من أجل الانتقام منه، بعد أن أهانها وقام بإظهار جزء حسّاس من جسدها على خلفية بعض المشكلات التي وقعت بينهما في مسلسل "حكاية حياة"، فيما يقول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي إنّ تصرّفها نابع من شعورها بالغيرة، كون سامي يقوم بتصوير مسلسل لهيفا وهبي، بالرغم من معرفته بالعلاقة المتوترة بين الممثلتين.

وفي سياق متّصل، لم تنسَ غادة أنّ سامي أشرك كلّ نجوم مسلسليها "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار" في عمله الجديد، مثل الممثل أحمد زاهر وماجد المصري ونجلا بدر وروجينا، على خلفية الانتقام منها.

لكنّ اللافت أنّ غادة تجاهلت تماماً ما حدث لسامي في شأن انتشار فضيحة التزوير، إذ إنّها لم تعلّق بأيّ تغريدة لها على تويتر، ولو حتى بشكل ملتوٍ.

 

 

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