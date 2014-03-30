أتلتيكو مدريد يفك عقدة ملعب سان ماميس ويتصدر الدوري الإسباني

بلباو، (إفي): بخلاف النقاط الثلاث الهامة التي حصل عليها أتلتيكو بفوزه على أثلتيك بلباو اليوم في الجولة الـ31 بالليجا، فإن هذا الانتصار لم ينجح أي من برشلونة وريال مدريد منافسيه الكبيرين والرئيسيين على اللقب في تحقيقه بملعب سان ماميس، معقل الفريق الباسكي هذا الموسم.

وكان البرسا خسر في الأول من ديسمبر الماضي من أثلتيك في ملعب سان ماميس بهدف نظيف ليصعد "الأسود" للمركز الرابع والذي لم يتخل عنه منذ ذلك الحين.

وبعدها بسبع جولات في الثاني من فبراير لم يقدر الريال في الفوز بالملعب المعروف أيضا باسم "الكاتدرائية" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله وشهد طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفاز أتلتيكو مدريد اليوم على أثلتيك بنتيجة 1-2 في مباراة مثيرة رفعت رصيد الـ"روخيبلانكوس" إلى 76 نقطة في الصدارة.