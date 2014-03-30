أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتلتيكو مدريد يفك عقدة ملعب سان ماميس ويتصدر الدوري الإسباني

Google+ Print
أتلتيكو مدريد يفك عقدة ملعب سان ماميس ويتصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد يفك عقدة ملعب سان ماميس ويتصدر الدوري الإسباني

بلباو، (إفي): بخلاف النقاط الثلاث الهامة التي حصل عليها أتلتيكو بفوزه على أثلتيك بلباو اليوم في الجولة الـ31 بالليجا، فإن هذا الانتصار لم ينجح أي من برشلونة وريال مدريد منافسيه الكبيرين والرئيسيين على اللقب في تحقيقه بملعب سان ماميس، معقل الفريق الباسكي هذا الموسم.

وكان البرسا خسر في الأول من ديسمبر الماضي من أثلتيك في ملعب سان ماميس بهدف نظيف ليصعد "الأسود" للمركز الرابع والذي لم يتخل عنه منذ ذلك الحين.

وبعدها بسبع جولات في الثاني من فبراير لم يقدر الريال في الفوز بالملعب المعروف أيضا باسم "الكاتدرائية" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله وشهد طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفاز أتلتيكو مدريد اليوم على أثلتيك بنتيجة 1-2 في مباراة مثيرة رفعت رصيد الـ"روخيبلانكوس" إلى 76 نقطة في الصدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع