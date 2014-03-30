ترشيح الإمارات لشغل مقعد أصيل في «العمل الدولية»

أكدت مجموعة دول غرب آسيا والباسفيك في منظمة العمل الدولية دعم وتأييد ترشيح دولة الامارات لشغل مقعد أصيل ضمن مقاعد المجموعة عن فريق الحكومات في مجلس ادارة المنظمة وذلك في الانتخابات المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إن هذا الدعم يؤكد من جديد المكانة التي تتمتع بها دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في المحافل الدولية والاحترام الذي تكنه دول مجموعة غرب اسيا والباسفيك لدولة الامارات التي حققت خطوات وإنجازات لافتة في مجال استقرار العلاقة العمالية في ظل حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل.

وأوضح أن ممثلي حكومات المجموعة التي تضم 55 دولة أبدوا دعمهم لترشح الامارات للانتخابات المقبلة إثر اجتماعات مكثفة عقدت على هامش أعمال الدورة 320 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية التي اختتمت أعمالها أول من أمس في مقر المنظمة بجنيف بمشاركة وزارة العمل كممثل عن الامارات التي انضمت الى المجلس بالانتخاب كعضو مناوب منذ العام 2011 عن فريق الحكومات لمجموعة دول غرب آسيا والباسفيك.

تكامل الجهود

وأشار السويدي إلى انه في ظل توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل تكاملت جهود الوزارة مع جهود الدبلوماسية الاماراتية في جنيف في الاجتماعات المشار إليها والتي أكد خلالها ممثلو حكومات مجموعة غرب آسيا والباسفيك في المنظمة ثقتهم بقدرة الامارات على لعب دور مميز في مجلس ادارة المنظمة والمساهمة بشكل فاعل مع الاعضاء الاخرين في الارتقاء بأداء المنظمة بما يخدم مصالح أطراف الانتاج الثلاثة.

وأوضح ان دولة الامارات ستترشح لشغل واحد من بين أربعة مقاعد اصيلة للمجموعة والتي يتم شغلها بالانتخاب لعضوية مجلس ادارة منظمة العمل الدولية الذي يضم 56 مقعداً أصيلاً مخصصة لحكومات الدول الاعضاء في المنظمة.

فعالية

وأكد السويدي أن وزارة العمل حرصت منذ انتخابها كعضو مناوب في مجلس ادارة المنظمة منذ العام 2011 على المشاركة بفاعلية في كافة اجتماعات المجلس وبالشكل الذي يسهم في تعزيز مكانة وسمعة دولة الامارات في هذا المحفل الدولي من خلال ابراز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل. وشدد على التزام وزارة العمل بمواصلة جهودها في إطار تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية وهو ما يمثل أحد أبرز أهداف الاستراتيجية لخطة الوزارة الممتدة خلال الاعوام 2014 ـ 2016.

يذكر ان منظمة العمل الدولية تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال في 189 دولة.