مؤسسة دبي للإعلام تضيء الشموع في الاستديوهات

دعت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للإعلام جميع الموظفيين والإعلاميين للمشاركة في "ساعة الأرض، وذلك من خلال إنارة الشموع في إستديوهات المؤسسة تعبيراً عن مشاركتهم في هذه المبادرة، كما دعت للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث من خلال إرسال صور أو مقاطع فيديو عن المشاركات عبر استخدام الوسم (#EarthHourDMI) على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مريم الأفردي مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام: إن هذه المشاركة الرمزية من قبل موظفي المؤسسة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة الدائمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تساهم في دعم هذه المبادرة العالمية التي ينظمها الصندوق العالمي لصون الطبيعة بمشاركة آلاف المنظمات حول العالم، بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات والحكومات على إطفاء جميع الأنوار والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، كتعبير عن التزامهم ومسؤوليتهم نحو كوكب الأرض، ورفع درجة الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري من خلال اتخاذ الخطوات العملية والتخطيط للتقليل من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

دور

وأكدت على دور وسائل الإعلام في دعم هذه المبادرة وتسليط الضوء على أهمية المشاركة فيها، كذلك دور الإعلاميين في نشر الوعي وتقديم المعلومات الصحيحة بأسلوب واقعي بعيدا عن المغالطات والمبالغة، قائلة إن جهود وسائل الإعلام المحلية والجهات المساهمة في دعم مبادرة "ساعة الأرض" على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، قد ساهمت العام الماضي في توفير ما يفوق 1.2مليون درهم من تكاليف فواتير الكهرباء إلى جانب التوفير والاقتصاد في النفقات، كذلك تسليط الضوء بشكل فعال على أهمية الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.

وقامت مؤسسة دبي للإعلام، في الامس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، بإطفاء وحدات الإنارة والأجهزة الالكترونية غير الضرورية في مبانيها الرئيسية الخمسة، بالإضافة إلى مبنى مركز الأخبار في مدينة دبي للإعلام ومبانيها في مدينة دبي للإستديوهات، كذلك في مباني صحف البيان والإمارات اليوم وإميرتيس 7/ 24 الالكترونية، ومجلة أرى، وموقع "إمارات سبورت" الإلكتروني، كما تم إطفاء الأجهزة الالكترونية غير الضرورية في مباني مطابع مسار وشركة توصيل.