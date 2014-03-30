دبي تخفض 255 ميغاواط كهرباء خلال ساعة الأرض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس عن تحقيق نتائج متقدمة في خفض استهلاك الكهرباء خلال «ساعة الأرض في دبي 2014»، وصلت إلى 255 ميغاواط ساعة من الكهرباء، وكانت الهيئة قد نجحت على مدى السنوات الست الماضية، خلال «ساعة الأرض»، في تحقيق خفض في استهلاك الكهرباء، وصل إلى 1036 ميغاواط و622 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأقيمت فعاليات ساعة الأرض في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في حديقة بي أفنيو بارك، إحدى وجهات مجموعة دبي للعقارات، وذلك بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة «المجلس الأعلى للطاقة في دبي»، وبالشراكة مع «جمعية الإمارات للحياة الفطرية»، بالتعاون مع «الصندوق العالمي لصون الطبيعة»، وبدعم من «مجموعة دبي للعقارات».

وشهدت الفعاليات مشاركة كبيرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وجمعيات النفع العام والجامعات والمدارس وأفراد المجتمع، إيماناً منهم بأهمية الحدث، وضرورة توجيه رسالة إلى العالم، للتنبيه بأهمية حماية كوكب الأرض عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة.

كما شارك سكان إمارة دبي في فعاليات ساعة الأرض، من خلال إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً، لينضموا بذلك إلى ملايين الأفراد المشاركين في الفعالية حول العالم.

وقامت العديد من المعالم السياحية في دبي بإطفاء الأنوار مدة ساعة كاملة، لينضموا بذلك إلى العديد من المعالم التاريخية والثقافية والدينية والحضارية المهمة في مختلف أنحاء العالم التي أطفأت أضواءها من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

معارض تعليمية

وبدأت فعاليات ساعة الأرض في تمام الساعة الخامسة عصراً، من خلال سلسلة من المعارض التعليمية الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والعروض الفنية والموسيقية والمأكولات الشعبية الإماراتية. وشكّل الحدث مناسبة عائلية لجميع أفراد الأسرة، وشهد مجموعة من الأنشطة المختلفة، مثل الحرف اليدوية والفنون والرسم على الوجه، والعديد من الفعاليات الترفيهية التي هدفت إلى التوعية بضرورة المحافظة على البيئة.

وفي تمام الساعة 8:30 مساءً، تم إطفاء جميع الأنوار، إيذاناً ببدء فعاليات ساعة الأرض 2014 و«مسيرة ساعة الأرض» التي قام خلالها المشاركون بإشعال الشموع وإضاءة الفوانيس، إذ كان على رأس المشاركين سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، للتعبير عن تضامن دبي مع المدن المشاركة في الفعالية من مختلف أنحاء العالم.

وحول تنظيم ساعة الأرض في دبي، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا تقتصر على تحقيق الازدهار والرفاه لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها فحسب، بل تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، لتشمل تحقيق الخير للبشرية جمعاء، وذلك من خلال دعم الفعاليات والمبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق الازدهار لشعوب الأرض.

من هذا المنطلق النبيل، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر، وعملاً برؤيتنا لنكون مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، تحرص الهيئة على تنظيم فعاليات ساعة الأرض في دبي، بهدف دعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتقليل من التلوث البيئي، وإيجاد حلول مستدامة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة».

إشادة

وثمن الطاير رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في دبي، لفعاليات ساعة الأرض في دبي، مشيداً بدور سموه في دعم المبادرات الوطنية والعالمية الرامية إلى حماية كوكب الأرض.

وأضاف «يأتي تنظيمنا لهذا الحدث المهم في إطار سعينا وجهودنا المتواصلة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بهدف خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وحول النتائج التي حققتها ساعة الأرض 2014، قال «حققت ساعة الأرض هذا العام معدلات كبيرة في خفض استهلاك الكهرباء، وذلك بفضل جهود كل شركائنا من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمشاركة الكبيرة لمختلف شرائح المجتمع، وهو ما يؤكد حجم الوعي البيئي الذي يتمتع به سكان إمارة دبي».

وأشار إلى «أن التزام المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي تجاه القضايا البيئية يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية حكومة دبي لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي في مجال الاستدامة البيئية».

نجاح

وعلق خالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات على نجاح مبادرة "ساعة الأرض" قائلاً : "تفخر مجموعة دبي للعقارات بمشاركتها في هذه المبادرة الطيبة لهذا العام أيضاً ونتقدم بجزيل الشكر نيابة عن جميع العاملين في المجموعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي على رعايته الكريمة لهذه المبادة والتي أثبتت من جديد مدى حرص المجتمع الاماراتي وجميع قاطني هذه الارض الطيبة على تبني أي نشاط أو مبادرة بيئية من شأنها زيادة الوعي بمدى أهمية الحفاظ على البيئة ز

ونتقدم أيضا للإخوة في هيئة كهرباء ومياه دبي بالشكر الجزيل على تبنيهم هذه المبادرة ونهنئهم مرة أخرى بالنجاح الكبير والأصداء الايجابية التي حققتها المبادرة سواءً من خلال أعداد المشاركين أو من خلال تظافر جهود معظم الشركات الخاصة والعامة تحت مظلتهم. كما ويسعدنا دوماً العمل معهم او مع أي جهة.

مبادرات

قالت أمل كوشك، مدير أول الاتصال التسويقي في الهيئة، «تتبنى الهيئة العديد من مبادرات الترشيد والبرامج التوعوية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع التي نهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بأهمية الاستهلاك الرشيد، والمحافظة على مواردنا الطبيعية، وضمان استدامتها لأجيال المستقبل».

وأضافت «لم تعُدْ ساعة الأرض حدثاً احتفالياً تُطفَأ فيه الأنوار وتُنزع الأجهزة من مقابس الكهرباء فحسب، وإنما باتت محوراً يستقطب اهتماماً واسعاً من المجتمع، أفراداً ومؤسسات، وانتصاراً رمزياً للإنسان ذي الفكر المستنير، للمحافظة على كوكب الأرض من الآثار السلبية والتغيرات المناخية في كلّ ساعة وحين».