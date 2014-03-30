عروض جوية متميزة في مهرجان العين للربيع

شهد الشيخ سعيد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، عصر أمس، انطلاق فعاليات مهرجان العين للربيع، بحضور ورعاية الشيخ طحنون بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ فلاح بن خليفة بن سلطان آل نهيان، الذي يقام في حديقة الجاهلي، ويستمر لغاية 11 أبريل، بالتزامن مع عطلة الربيع، بالتعاون مع مكتب سمو الشيخة موزة بنت سعيد آل نهيان، وعدد من الدوائر والمؤسسات، تشتمل على برامج تراثية واجتماعية وثقافية في مختلف مناطق المدينة.

وقد بدأت الفعاليات بعروض جوية، قدمتها فرقة فرسان الجو، وموسيقى القوات المسلحة وعرض خاص للكلاب البوليسية، وفقرات ومسابقات فنية، وثقافية شارك بها الجمهور. وأكد الدكتور عبد الله سالم بن حم العامري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق، في القطاع الجنوبي رئيس لجنة مهرجان العين، أن تنظيم بلدية مدينة العين لفعاليات مهرجان العين 2014،يأتي ضمن توجهات البلدية في توفير المتعة والترفيه لسكان المدينة وزوارها، وتقديم أفضل الخدمات، إضافة إلى بدء موسم عطلة الربيع، التي ستتيح بدورها خيارات متنوعة من المرح والترفيه، مشيراً إلى أن مهرجان العين، يقدم عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في حديقة الجاهلي، والقطاعات الخارجية للمدينة.

غناء واستعراضات

وأقيمت على المسرح المكشوف في حديقة الجاهلي فقرة غنائية للفنانة مهرة أحمد، نجمة عرب أيدل، وعرض مميز لسرب الاستعراض الجوي لفرسان الإمارات، وعروض شعبية وكرتونية، تقدمها شخصيات المسلسل الكرتوني، فيما تنتقل العروض لمدينة ألعاب الهيلي من 2 إلى 4، ومن 9 إلى 11 أبريل بواقع ثلاثة عروض يومية، تشمل عرضاً مسرحياً لمدة 20 دقيقة، يليه تصوير الجمهور مع شخصيات المسلسل لمدة 10 دقائق، وتقدم شخصيات المسلسل شامبيه، وبومهير، وعفاري، وعتوقة في عرضهم المسرحي المسائي، قصة حول رحلة إلى البر، تتخللها العديد من المواقف الكوميدية الممتعة للأطفال والكبار.

سيرك عالمي

وتبدأ عروض السيرك العالمي ولأول مرة في مدينة العين، خلال المهرجان بعروض متميزة في مدينة ألعاب الهيلي، إضافة إلى فعاليات قطاعات مدينة العين المتنوعة، التي تتوزع في مركز بوادي مول، ومناطق القطاع الشرقي، حيث تشتمل على عروض للكلاب البوليسية وعروض للفرقة العسكرية، وعروض للطيور، كما توجد فعاليات في مناطق القطاع الغربي، حيث توجد فعالية كبرى متنوعة في حديقة اليحر الشمالي لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن أيضاً عروضاً للجاليات، وكذلك في حديقة السلامات، وفي القطاع الجنوبي.

وسوف يتم تنظيم فعاليات متنوعة تراثية وثقافية، تتضمن معرضاً للصور القديمة بصالة أفراح الوقن، إضافة إلى بطولة لكرة القدم بملعبي الظاهر وأبو كرية، كما تشتمل فعاليات القطاع على افتتاح السوق العربي بحديقة الوقن والقوع، إضافة إلى سباق الهجن بميدان الحمران والرقيعات، وفي القطاع الشمالي سيتم تنظيم ألعاب شعبية، وعروض الأزياء التراثية بحديقة الهير، كما تتضمن الفعاليات إقامة أنشطة متنوعة، تتزامن مع يوم الصحة العالمي، تتضمن فحوصاً طبية للجمهور، وألعاباً ترفيهية للأطفال بحديقة ناهل.