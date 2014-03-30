أكاديمية العلوم الشرطية تخرج غداً الدفعة 14 من الطلبة

تحتفل أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مساء غد الاثنين، وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلبة الضباط، وتضم الدفعة 48 ضابطا من دولة الامارات والكويت وفلسطين وجزر القمر.

وتوجه اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه ومساندته للقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهودها في كافة المجالات ورعاية سموه الكريمة لمسيرتها التدريبية من خلال أكاديمية العلوم الشرطية والتي تمكنت بحمد الله من تحقيق أهدافها في رفد أجهزة الشرطة بأعداد كبيرة من الضباط والعناصر الشرطية التي تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والقادرة على أداء واجباتها وفق أفضل المعايير المهنية والعلمية.

مسيرة متميزة

وأضاف اللواء الهديدي : إننا اليوم وبعد مضي ثمانية عشر عاما من انطلاق العمل بأكاديمية العلوم الشرطية شهدت خلالها الأكاديمية تخريج أعداد كبيرة من ضباط الشرطة الذين اتسم أداؤهم الميداني بحرفية عالية ومهنية مكتسبة من مناهج تدريبهم وتعليمهم ، لنتطلع لأجيال جديدة من أبنائنا الضباط يمتلكون القدرة على تجاوز المعايير الأكاديمية والمهنية التقليدية إلى الأداء الإبداعي الخلاق الذي يمازج بين خبرة الكتاب ومعطيات الواقع الميداني في استخلاص التجارب و صياغة الرؤى وابتداع الحلول والتعامل مع مشكلات المجتمع.

تطور وتقدم

ومن جانبه أكد العقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير أكاديمية العلوم الشرطية أن احتفال الأكاديمية اليوم بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلبة الضباط إنما يأتي انعكاسا وترجمة حقيقية لما وصلت إليه الأكاديمية من تطور وتقدم حيث شهدت الأعوام الأخيرة سباقا مع الزمن وحرصا على مواصلة تطوير الأداء في مختلف الميادين، لتحقيق الغاية المنشودة التي تسعى الأكاديمية لبلوغها ألا وهي إعداد رجل الأمن العصري الذي درس علوم الشرطة وتدرب على فنونها ومهاراتها على أيدي نخبة من أساتذة القانون والعلوم الشرطية والعلوم المساندة، وثلة من المدربين المؤهلين الذين صُقلت مهاراتهم وارتقت خبراتهم في ميادين التدريب على مدى 18 عاما من عمر الأكاديمية.

دور ريادي

وأشار أن تزامن التخريج مع احتفالات الشارقة عاصمة للثقافة الاسلامية إنما يدلّ على المكانة التي باتت تتمتع بها هذه الامارة ودورها الريادي في المنطقة على صعيد تكريس قيم الثقافة العربية والاسلامية الأصيلة، وصياغة هوية حضارية تجمع بين جذورها الإسلامية وإرثها التاريخي والانفتاح على الثقافات الإنسانية المتعددة.

وأشار العقيد محمد علي القصير نائب المدير للشؤون الادارية والمالية إلى أن الأكاديمية ستحتفل غدا الاثنين بتخريج كوكبة من الطلبة الضباط بعد أن أمضوا سنوات من أعمارهم في التحصيل العلمي والعملي في مختلف العلوم الشرطية والقانونية لينضموا بعد ذلك إلى ميادين العمل وساحات البذل والعطاء في مختلف المواقع والإدارات الشرطية والأمنية.

برنامج دراسات عليا

ومن جانبه قال المقدم الدكتور سرحان حسن المعيني نائب المدير للشؤون الأكاديمية والطلابية: في مقام وداع الدفعة الرابعة عشرة، تحتفل الاكاديمية بأكثر من مناسبة، ولعل التخريج يحوز على الاهتمام من قبل الخريجين ولكن يوازيه ثقة سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الاكاديمية بالموافقة على تدشين برنامج دراسات عليا متخصص في العلوم الشرطية.

الملازم أول محمد سالم الطنيجي قائد الدفعة 14 عبر عن هذه المناسبة بالقول: لقد علمتنا قيادتنا الحكيمة أن نكون الأوفياء لهذا الوطن الغالي، نفديه بالجهد والأرواح، ونذود عن حماه، ونصون حقوقه وحقوق من يعيش على ثراه الطهور. لذلك كنا حريصين ومن خلال موقع مسؤوليتنا أن تكون هذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية على مستوى عال ومتميز في الأداء وفي العطاء، لرفد جهاز الشرطة في الشارقة وفي الدولة بشكل عام بنخبة متميزة من أبناء الوطن المخلصين القادرين على أداء الواجب بكل جدارة واقتدار.