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سعيد بن محمد يحضر أفراح الظاهري والنيادي

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سعيد بن محمد يحضر أفراح الظاهري والنيادي سعيد بن محمد يحضر أفراح الظاهري والنيادي

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الحفل الذي أقامه هلال علي البادي الظاهري بمناسبة زفاف محمد حمد هلال البادي الظاهري إلى كريمة هلال حمد البادي الظاهري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بميدان الاحتفالات بالخبيصي بمدينة العين الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان الحفل.

من جهة أخرى، حضر الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أمس الحفل الذي أقامه نهيان مفتاح المر النيادي بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة علي عبدالله مليح النيادي.. ومطر إلى كريمة سلطان عبدالله مليح النيادي.

 

 

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