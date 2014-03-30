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أحمد صبري: تنحي العاهل السعودي مستحيل عقب زيارة أوباما.. وأطالب بسرعة إصادر ميثاق الشرف الإعلامي

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أحمد صبري: تنحي العاهل السعودي مستحيل عقب زيارة أوباما.. وأطالب بسرعة إصادر ميثاق الشرف الإعلامي أحمد صبري: تنحي العاهل السعودي مستحيل عقب زيارة أوباما.. وأطالب بسرعة إصادر ميثاق الشرف الإعلامي

استبعد أحمد صبري رئيس تحرير موقع “صدى البلد” صحة الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام المصرية، بشأن تنحي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عن الحكم، خاصة عقب ساعات من الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرياض، ووصف الخطوة بأنها شبه مستحيلة في هذا التوقيت، مطالبا المسئولين بسرعة إصدار ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال صبري ، في صفحته على موقع التواصل الاجتامعي “فيسبوك”: لن يكون أمام العالم أجمع حال تنحي الملك عقب زيارة الضيف الأمريكي سوا تفسير هذه الزيارة بأنها لإجبار العاهل السعودي على ترك كرسي الحكم. وأضاف: “لو كان الملك يريد اتخاذ مثل هذه الخطوة فأعتقد أنه لن يفعلها في هذا التوقيت، خاصة وأن ما نعرفه عن ملوك بأنهم لن تقبلوا بهذه الإملائات نهائيا، خاصة وأن أمريكا هي التي تحتاج للسعودية أكثر وليس العكس”.

وطالب صبري بسرعة إصدار ميثاق شرف إعلامي وطرحع للنقاش المجتمعي، خاصة في ظل مواقع إلكترونية شهيرة تعتمد على الإثارة بنوعيها الخبرية والجنسية، والكذب والتضليل والاهتمام بفبركة موضوعات لتحقيق نسبة مشاهدة ، حتى لو لم أخبار دقيقة. كما طالب بوضح حد للمواقع الإلكترونية التي تسعى وتلهث وراء نشر مثل هذه الأخبار المفبركة ، خصاة وأن دور الإعلام يجب أن يكون تنويريا ويقدم الحقائق للمصريين.

وكان موقع إلكتروني شهير، وصفه صبري بأنه يهرول وراء الأكاذيب والفبركة والأخبار الغير دقيقة، قد نشر خبرا يؤكد وجود أنباء قوية تؤكد تنحي العاهل السعودي عن الحكم.

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