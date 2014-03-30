ضبط 1760 قرص منشط جنسي و 3 طن دقيق وتحرير 32 محضراً في حملة تموينية بمطروح

قامت مديرية التموين بمطروح بحملة تموينية مكبرة على مدينة الضبعة لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين .

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء على توجيهات محافظ مطروح وقد أسفرت عن تحرير 32 محضراً بمدينة الضبعة وذلك لمخالفة العقد المبرم مع وزارة التموين بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن وضبط 3 طن دقيق مدعم بالاضافة الى ضبط 1760 قرض منشط جنسي و ضبط 86 عبوة لحوم مصنعة وبناء عليه تم تحويل المحاضر للنيابة للتصرف والنظر .

من جانبه شدد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح على أهمية الحملات التموينية لمراقبة المخابز وذلك لانتاج خبز مطابق للمواصفات لكى يشعر المواطن بأن الدعم يصل الى مستحقيه .

وأشاد المحافظ بالجهد الذى يقوم به مفتشي مديرية التموين ورجال مباحث التموين لضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .