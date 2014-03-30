ننشر اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية بشطورة بسوهاج

حصلت وكالة ONA علي اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية الذي نشب بعد عصر أمس في احدى مخازن المواد البترولية ملك أحد الأهالي بناحية شطورة بمركزطهطا بسوهاج والذي راح ضحيته 8 أشخاص وهم : ” محمد محمد احمد 55 مالك المنزل – فاطمة محمد احمد 51 – عمر محمد احمد شبيب 30 – محمود رشدي محمد 29 – احمد كمال مهدي 32 – محمود رشدي محمد 29 – مصطفي ماهر محمد 24 – محمد علي جاد الكريم 28 “.

وبلغ عدد المصابين 53 حالة منهم امين الشرطة رفعت خلف احمد والرقيب عبد الله محمد من قوة ادارة الحماية المدنية ومن المصابين توجد 5 حالات حرجة وصلت نسبة الحروق بها 100 % تم وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة لخطورة حالتهم بالاضافة الي 10 حالات مصابين بحروق بنسبة 90 % وباقي الحالات وصلت نسبة الحروق بها من 50 ال 70 %

> وتم التنسيق مع مستشفي اسيوط الجامعي بنقل 10 حالات خطرة وحالات الاصابة تم توزيعها علي النحو الاتي 21 حالة بمستشفي طهطا المركزي و19 حالة بمستشفي سوهاج العام و3 حالات بمستشفي المراغة و10 حالات بمستشفي سوهاج الجامعي.