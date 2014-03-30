أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ننشر اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية بشطورة بسوهاج

Google+ Print
ننشر اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية بشطورة بسوهاج ننشر اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية بشطورة بسوهاج

حصلت وكالة ONA علي اسماء ضحايا حريق مخزن المواد البترولية الذي نشب بعد عصر أمس في احدى مخازن المواد البترولية ملك أحد الأهالي بناحية شطورة بمركزطهطا بسوهاج والذي راح ضحيته 8 أشخاص وهم : ” محمد محمد احمد 55 مالك المنزل – فاطمة محمد احمد 51 – عمر محمد احمد شبيب 30 – محمود رشدي محمد 29 – احمد كمال مهدي 32 – محمود رشدي محمد 29 – مصطفي ماهر محمد 24 – محمد علي جاد الكريم 28 “.

وبلغ عدد المصابين 53 حالة منهم امين الشرطة رفعت خلف احمد والرقيب عبد الله محمد من قوة ادارة الحماية المدنية ومن المصابين توجد 5 حالات حرجة وصلت نسبة الحروق بها 100 % تم وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة لخطورة حالتهم بالاضافة الي 10 حالات مصابين بحروق بنسبة 90 % وباقي الحالات وصلت نسبة الحروق بها من 50 ال 70 %
> وتم التنسيق مع مستشفي اسيوط الجامعي بنقل 10 حالات خطرة وحالات الاصابة تم توزيعها علي النحو الاتي 21 حالة بمستشفي طهطا المركزي و19 حالة بمستشفي سوهاج العام و3 حالات بمستشفي المراغة و10 حالات بمستشفي سوهاج الجامعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا