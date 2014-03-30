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بالصور.. أسيوط تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار وإقامة الإحتفالية على اضواء الشموع

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بالصور.. أسيوط تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار وإقامة الإحتفالية على اضواء الشموع بالصور.. أسيوط تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار وإقامة الإحتفالية على اضواء الشموع

أقامت محافظة أسيوط إحتفالية ب”ساعة الأرض ” تحت شعار “ساعة ظلام تجمعنا لبيئة نظيفة” بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة وعدد كبير من قيادات المحافظة الأمنية ،والتنفيذية والشعبية و الفنان الشاب المنشد على الهلباوى ،و متطوعين من الأطفال والشباب والهيئات الدولية والجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة

ووفى كلمته وجه اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، خلال كلمته ، رسالة إلي العالم أجمع قائلا أن الصعيد منبع الحضارات و مصنع الرجال وهو من علم العالم جميع الثورات التي قامت بها وهي من أنجبت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقدمته للعالم كزعيم لكل ثورات العالم وثورة يوليو 52 هي الدافع والمنطلق لثورتي 25 يناير ، 30 يونيو ، مشير ا الى اننا بلد الحضارة و التاريخ ونواجه كل من يعتدي علي الحياه .

وتمني”حماد” أن يكون هذا العام ويوم الأرض عام سعيد على جميع المصريين من اجل أن نحقق مبادئ ثورتنا

وقالت الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة. ان ساعة الأرض حدث بيئي عالمى ، يهدف الى توعية المواطنين بتوفير إستهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة الإحتباس الحرارى والمشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإليكترونيةغير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس كل عام
> وتم اطفاء الأنوار خلال الحفل لمدة ساعة والإستمتاع بالأغانى الوطنية والأناشيد على أضواء الشموع .

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