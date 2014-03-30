أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كلية التربية بالوادى الجديد: مهرجان الاسر فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم‎

Google+ Print
كلية التربية بالوادى الجديد: مهرجان الاسر فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم‎ كلية التربية بالوادى الجديد: مهرجان الاسر فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم‎

تنظم كلية التربية بالوادى الجديد مهرجان الاسر لفرع جامعة الوادى الجديد فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم لكليات فرع الجامعة بالوادى الجديد .

صرح بذلك السيد انور عباس مدير ادارة لرعاية الشباب بكبية التربية وقال :” ان مهرجان الاسر بفرع الجامعة يتضمن انشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وثقافية “.

واضاف :” ان مهرجان الاسر لهذا العام تشارك فيه كليات التربية والتربية الرياضية والاداب والعلوم الزراعة والطب البيطرى باجمالى 20 اسرة وان هناك مجال للتسابق فى الانشطة الرياضية والاجتماعية والفنية وان هناك تنسيق بين الكليات بالوادى الجديد للمشاركة فى مهرجان الاسر من خلال عمداء الكليات لتنظيم هذا المهرجان والذى ينظم تحت رعاية رئيس جامعة اسيوط واللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا