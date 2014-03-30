كلية التربية بالوادى الجديد: مهرجان الاسر فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم‎

تنظم كلية التربية بالوادى الجديد مهرجان الاسر لفرع جامعة الوادى الجديد فى الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من ابريل القادم لكليات فرع الجامعة بالوادى الجديد .

صرح بذلك السيد انور عباس مدير ادارة لرعاية الشباب بكبية التربية وقال :” ان مهرجان الاسر بفرع الجامعة يتضمن انشطة ثقافية وفنية ورياضية وعلمية وثقافية “.

واضاف :” ان مهرجان الاسر لهذا العام تشارك فيه كليات التربية والتربية الرياضية والاداب والعلوم الزراعة والطب البيطرى باجمالى 20 اسرة وان هناك مجال للتسابق فى الانشطة الرياضية والاجتماعية والفنية وان هناك تنسيق بين الكليات بالوادى الجديد للمشاركة فى مهرجان الاسر من خلال عمداء الكليات لتنظيم هذا المهرجان والذى ينظم تحت رعاية رئيس جامعة اسيوط واللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد.