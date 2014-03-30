محافظ الطائف: اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد يأتي تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الثاقبة

رفع محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بصدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً لولي العهد، نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء. وأكد محافظ الطائف أن الأمر الملكي يأتي تجسيداً للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله- في قيادة بلادنا بحكمة وُبعد نظر واستشراف للمستقبل، بما يحقق الأمن والاستقرار لبلاد الحرمين الشريفين ومواطنيها. ووصف صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بأنه رجل دولة من الطراز الأول، فضلاً عن خبراته الإدارية والقيادية التي تؤهله بإذن الله تعالى لأداء المهام الموكلة إليه لما فيه خير البلاد والعباد.