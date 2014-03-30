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2574 موظفاً وموظفة يلتحقون ب 106 برامج تدريبية بمعهد الإدارة

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    يستقبل معهد الإدارة العامة اليوم الأحد (2574) موظفًا وموظفة للالتحاق ب (106) برامج تدريبية ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، مبينا أن مدة تنفيذ كل برنامج تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام. ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1326) موظفًا ب (57) برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة يلتحق (595) موظفًا ب (23) برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يلتحق (468) موظفًا ب (19) برنامجًا تدريبيًا، بينما في فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (185) موظفة في (7) برامج تدريبية.

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