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المهيدب: الأمير مقرن شخصية فريدة اكتسبت خبرات متنوعة

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المهيدب: الأمير مقرن شخصية فريدة اكتسبت خبرات متنوعة المهيدب: الأمير مقرن شخصية فريدة اكتسبت خبرات متنوعة

    قال عبدالرحمن المهيدب: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وضع منذ توليه قيادة هذه البلاد العزيزة رؤى استراتيجية تحقق الاستمرار والنماء والاستدامة لمكتسبات البلاد، متخذاً من شرع الله عز وجل الأساس في مسيرة النهضة والبناء لكل الوطن نحو المستقبل الزاهر، والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية التي يقوم عليها البناء الوطني السليم، وتأتي مبايعة سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ومبايعته ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، تجسيداً لهذه الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء؛ ولفت إلى أن سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز شخصية معروفة وقريبة من الناس وقد اتضح ذلك من خلال عمل سموه لسنوات عدة في مواقع حكومية مختلفة حقق فيها سموه مساحة من الخبرات المتنوعة، والله أسال أن يديم على وطننا الأمن والأمان ويوفق ولاة الأمر ويحفظهم.

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