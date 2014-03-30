اختتام مهرجان «ربيع الرياض» وسط حضور كبير وفعاليات متنوعة

اختتم أمس مهرجان ربيع الرياض العاشر والذي نظمته أمانة منطقة الرياض واحتضنه متنزه الملك عبدالله بحي الملز على مدى عشرة أيام اختتم فعالياته بعد أن شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي تمحورت حول الزهور ونباتات الزينة.

وقد نجح متنزه الملك عبدالله الذي يحتضن اول مناسبة بهذا الحجم من الإقبال بإمكانياته الهائلة وقدرته الاستيعابية الكبيرة في استقبال زائري المهرجان الذين افترشوا مساحاته الخضراء واستمتعوا بما يضمه من مسطحات مائية ونافورته التفاعلية التي قدمت عروضاً مبهرة بالليزر في فترة المساء لتصبح من أكثر الفعاليات جذباً طوال فترة مهرجان هذا العام الذي يعد الأنجح على الإطلاق.

وجذبت أكثر من 660 ألف زهرة ضمتها سجادة الزهور زائري المهرجان بألوانها المبهرة والمتنوعة، في ظل الجو المعتدل الذي شهدته أيام المهرجان العشرة.

ولاقت فعاليات المهرجان المتنوعة إقبالاً كبيراً من الزائرين، حيث امتلأت مدرجات المسرح في خلال أيام المهرجان بالزائرات والأطفال للاستمتاع بالعروض الاستعراضية ومسابقات الأطفال وعروض الدمى والعرائس المحببة لديهم، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية والتوعوية، والأغاني الوطنية والأناشيد.

كما توافد الزائرون على البيت المحمي الذي يظهر طرق الإكثار المختلفة للنباتات وأنواعها وتقسيماتها، وكذلك على حديقة الغزلان التي تضم مجموعة مختلفة من الغزلان بديكورات وممرات خارجية أضفت أجواء جميلة على المهرجان.

وشهد المهرجان 11 حديقة متنوعة اختلفت نماذجها ما بين حديقة منزلية والتي يمكن أن تقام في الفناء الخارجي للبيت، والحديقة المائية التي تضم عدداً من النافورات الصغير التي تضفي جواً هادئاً على المسطح الأخضر. أقبل الزوار على الحديقة الصخرية والتي ضمت عدداً من الصخور الطبيعية التي منحتها شكلاً فريداً، والحدائق المدعمة بالبرجولات والتي يمكن إقامتها على أسطح المنازل.

كما توافد عدد من الزائرين على مقار بعض الشركات المشاركة في المهرجان والتي عرضت إكسسوارات حدائق الفلل والقصور بكافة أنواعها، وكذلك الزهور ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، ومستلزمات تنسيق وتجميل الحديقة.

ونجح مهرجان ربيع الرياض العاشر في رسم الفرحة على محيا زائريه من الأطفال الذين استمتعوا بالفعاليات المتنوعة التي تم تخصيصها لهم خاصة المسيرة الكرنفالية التي طافت أرجاء متنزه الملك عبدالله وضمت مجموعة من المهرجين والدمى التي جسدت بعض الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال الذين حرصوا على اللعب والتقاط الصور الفوتوغرافية معها، بالإضافة إلى الحديقة الإلكترونية التي ضمت العديد من الألعاب الإلكترونية الخاصة وجذبت عدداً كبيراً من الأطفال.

وقامت أمانة منطقة الرياض، من خلال أجنحة إداراتها المختلفة، بتوزيع أكثر من 35 ألف هدية متنوعة و26 ألف زهرة على أطفال المهرجان، حيث توافد عدد كبير من الأطفال على جناح الإدارة العامة للنظافة التابع للأمانة للمشاركة في المسابقات التوعوية التي يتم خلالها فرز وتصنيف نماذج للمخلفات بسرعة ليحصل الفائز في نهاية المسابقة على جائزة.

كما أصدر جناح إدارة النظافة لزائريه من الأطفال كارت صديق البيئة بعد وضع صورة الطفل عليه، وشمل بعض الجمل التي يلتزم بها الطفل مثل "أنا لا أرمي النفايات بل أضعها في أماكنها المخصصة"، "أحافظ على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات" ، أعلم بأن الكتابة على الجدران أسلوب غير حضاري"، بالإضافة إلى المواد التوعوية والبروشورات والبالونات التي تم إهداؤها للأطفال زائري الجناح.

وقامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة أمانة منطقة الرياض بتوفير خدمة "صور وارسل" الترفيهية للأطفال بجناحها بالمهرجان حيث قامت بتصوير الطفل وطبع صورته على تيشرت منح له بعدها بدقائق معدودة، كما وزعت الإدارة هدايا على الأطفال الذين قاموا بزيارة جناحها.

وبذلت أمانة منطقة الرياض جهداً كبيراً لإنجاح المهرجان بتوفير كافة الخدمات التي تعمل على رفاهية وراحة الزائرين من خلال 300 من رجالها الذين انتشروا في أرجاء المتنزه طوال أيام المهرجان لخدمة الزائرين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بناء على توجيهات معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.

فقد انتشر منسوبو الأمانة الذين ارتدوا ملابس مدون عليها عبارة "في خدمتكم" لإرشاد زائري المهرجان للأماكن التي يودون التوجه إليها وتقديم الخدمات المتاحة لهم.

وكثفت أمانة الرياض من مشاركتها في أعمال النظافة داخل محيط المهرجان من خلال تواجد عدد كبير من عمال النظافة الذين باشروا أعمالهم بشكل مستمر من خلال التقاط النفايات من المسطحات الخضراء وجمعها، وذلك من أجل توفير الأجواء الصحية النظيفة لزائري المهرجان.