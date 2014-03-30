د. العمر: الأمير مقرن رجل دولة من الطراز الأول

رفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، باسمه واسم منسوبي الجامعة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه ولياً لولي العهد واستمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. وقال د. العمر في تصريح بهذه المناسبة: لعل من أبرز ملامح العمل السياسي داخل بيت الحكم السعودي التوافق الكبير بين أعمدة هذا البيت، والانسجام الكامل بين كل أعضائه ومكوناته، إذ نجد التوافق والتقديم الدائم للمصلحة العامة، يتلوها تأييد ومباركة من داخل بيت الحكم ومن خارجه ومن كل أطياف المجتمع، وهذا ما لمسناه واضحاً في قرار تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد واستمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: أن سموه رجل دولة من الطراز الأول وشخصية تمتاز بالحكمة والحنكة والدراية والتواضع، نظراً لما يتمتع به من مؤهلات علمية وخبرات عملية كبيرة تمكنه من تحقيق إنجازات لمصلحة الوطن والمواطن، كما تتسم شخصيته بجمع عدد من الاهتمامات المصاحبة لعمله السياسي.

وأشار د.العمر إلى أن جامعة الملك سعود تقدر لسموه الكريم الدعم الكبير لها في شتى المجالات العلمية، إلى جانب أياديه البيضاء ومبادراته الكريمة مع الجامعة التي من أهمها دعمه برنامج كراسي البحث في الجامعة بتأسيسه كرسي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتقنيات أمن المعلومات، وتفضله برعاية مناسبات الجامعة وتشجيعها ودعمها, سائلاً الله أن يوفق الأمير مقرن في منصبه الجديد، وأن يعينه ويسدده، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها.