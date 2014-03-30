أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدريب 30 فتاة بجدة ضمن برنامج «بمهارتي اكتفي»

Google+ Print
تدريب 30 فتاة بجدة ضمن برنامج «بمهارتي اكتفي» تدريب 30 فتاة بجدة ضمن برنامج «بمهارتي اكتفي»

    أخضعت جمعية البر بجدة فتيات برنامج "بمهارتي اكتفي" والبالغ عددهن 30 فتاة لبرنامج تدريبي بعنوان "كيفية إدارة مشروعي" والتي هدفت لمنح المتدربات الصورة الكاملة والكافية لإقامة مشروع صغير ابتداء من الفكرة مروراً بالتنفيذ واستعراض الإجراءات النظامية المتبعة ووسائل الدعم وطرق التنفيذ والتخطيط لضمان استمرارية المشروع.

وأقيمت هذه الدورة ضمن جهود برنامج الأسر المنتجة، حيث استهدف فتيات برنامج "بمهارتي اكتفي" واللاتي تم تأهيلهن في مجال الخياطة عبر برنامج التدريب الحرفي الذي استمر لمدة 3 أشهر بهدف تزويد فتيات الأسر اللاتي ترعاهن الجمعية بالمهارات الحرفية وتعزيز ثقافة العمل التنموي القائم على أسس ومعايير تحقق الاستدامة.

وأوضح الأستاذ وليد أحمد با حمدان أمين عام جمعية البر بجدة بأن برنامج "بمهارتي اكتفي" الذي يقام بشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية والبنك الأهلي لتدريب فتيات الأسر على مهارات الخياطة يهدف للمساهمة في زيادة دخل النساء وتقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن، مشيراً إلى أن برنامج "بمهارتي اكتفي" توج بجائزة أفضل مشروع تنموي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية