هل يواصل الزمالك ' الجديد ' مشوار الأبطال بدون الأهلي بعد 17 عاما؟

الزمالك على موعد من فرصة التأهل لدور الثمانية بدون غريمه التقليدي .. الأهلي، فالأبيض يلتقي مع نكانا الزامبي بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، في مواجهة إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ومقرر عدم حضور الجماهير للمواجهة، والفوز بأي نتيجة يصعد بالأبيض لدور المجموعات.

ويبحث الزمالك عن اللقب الإفريقي الغائب منذ 2002، ولاسيما بعد خروج الأهلي أمام أهلي بنغازي بات هو الممثل المصري الوحيد في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ولأول مرة منذ نسخة 1997، الأولى بنظام المجموعات يكون أمام الأبيض فرصة التأهل لدور الثمانية بدون الأهلي.

فقد تم تطبيق نظام المجموعات بداية من دور الثمانية في عام 1997، وتأهل الزمالك واحتل المركز الثاني في مجموعته، ولكن حينها كان صاحبي المركز الأول في المجموعتين يلعبان المباراة النهائية بنظام الذهاب والعودة.

ثم تم تعديل النظام في 2001، بحيث يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ويلعب دور نصف النهائي والنهائي بنظام الذهاب والعودة.

دماء جديدة

الأهلي خسر تحت أنظار مجلس إدارته الجديد، وتقرر حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أول مواجهة بعد توليه مقعد رئاسة القلعة البيضاء من المدرجات.

وحال عبور الأبيض لدور الثمانية، سيصرف مرتضى منصور مكافأة خاصة من جيبه للاعبين، حسبما أكد أحمد مرتضى منصور عضو المجلس لـFilGoal.com.

ويطمع الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني تحقيق الوصول لدور الثمانية، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمسة الماضية بداية من دور الـ64.

وقال ميدو عن المباراة: "نتيجة لقاء الذهاب خادعة، فنكانا تأهل إلى هذا الدور من خارج ملعبه .. لا نخشى اللقاء ولكن نعرف الطريقة التي سنواجهه بها".

أما ماسوتسو موالا المدير الفني لنكانا أكد أن فريقه سيكون بوجه جديد، ودماء جديدة أمام الزمالك.

وأشار "أعلم أننا قدمنا شوطا سيئا أمام الزمالك في لقاء الذهاب ولكن كان هذا في الماضي، يمكننا التغيير والتأهل من القاهرة".