معتز بالله عبدالفتاح: السيسي «مفتاح الفرج».. ويسمع للجميع

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية:” إن المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل المُرشح المُحتمل لرئاسة الجمهورية، يسمع للجميع”، مضيفًا: ” وأي واحد معتقد إنه قريب من السيسي يبقى واخد في نفسه مقلب».

وأضاف عبد الفتاح في برنامجه ” باختصار” على فضائية ” المحور” ، مساء أمس السبت:” أن قطاع كبير من الشعب يرى المشير السيسي «مفتاح الفرج»، وهناك قطاع واسع من المواطنيين يثقون في هذا الرجل القادم من المؤسسة العسكرية.

واعتبر معتز بالله عبد الفتاح أن نجاح المشير السيسي في رئاسته لمصر يحتاج إلى دعم المؤيدين والمعارضين، وعلى الأقل أن يقبل المعارضين رئاسته، مضيفًا: «مصر وصلت لمرحلة أن أي معارضة شرسة توقع الدنيا». ورأى «عبد الفتاح» أن تأخر السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة يرجع إلى «تخوفه من إعلان مرشح ينتمي للمؤسسة العسكرية خوضه معركة الرئاسة وبالتالي يحدث انقسام داخل الجيش حول تأييد المرشح لانتخابات الرئاسة».

وأوضح أن الشعب المصري يميل للمرشح السيسي باعتباره «الرجل القوي، ومؤسسات الدولة اختارته».