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أشرف عبد الباقي في قسم الشرطة

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أشرف عبد الباقي في قسم الشرطة أشرف عبد الباقي في قسم الشرطة

على الرغم من أنّ الفنان أشرف عبد الباقي معروف بأنه لا يحبّ الدخول في أيّ مشاكل أو صراعات، إلا أنّ القاعدة انقلبت يوم أمس الجمعة، بعد قيام قسم شرطة العمرانية بمدينة الجيزة بتحرير محضر بحقه؛ وذلك بعد أن اتّهمه أحد مديري الإنتاج في ستوديو الأهرام، الذي يتمّ فيه حالياً تصوير مسلسله "أنا وبابا وماما" بأنه سبّه هو والسائق الخاصّ به ومدير أعماله، حتى وصل الأمر إلى حدّ التّشابك بالأيدي.

يُذكر أنّ مسلسل"أنا وبابا وماما" من بطولة كلّ من أشرف عبد الباقي ولقاء سويدان وإلهام عبد البديع، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

 

 

 

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