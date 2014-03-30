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وفاة أحد أبطال مسلسل "وادي الذئاب"

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وفاة أحد أبطال مسلسل "وادي الذئاب" وفاة أحد أبطال مسلسل "وادي الذئاب"

توفى بطل مسلسل "وادي الذئاب" الممثل التركي نهاد كنتمير عن عمر 39 عاماً بعد أن تعرّض لإطلاق نار من قبل عناصر مجهولة مسلّحة.

وفي التفاصيل لقى الممثل مصرعه أثناء خروجه من منزله بعد أنّ قامت عناصر مجهولة بأطلاق النار عليه مما تسبب في وفاته أثناء نقله لأحدى المستشفيات. وبدأت الشرطة التركية والجهات الأمنية البحث عن تلك العناصر للقبض على الجناة.

 

 

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