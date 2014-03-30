ستار سعد يفوز بلقب The Voice الموسم الثاني

بعد منافسة استمرت مدى أسابيع بين المواهب في برنامج the voice، حسم الجمهور الموسم الثاني بفوز ستار السعد من فريق كاظم الساهر بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت في الحلقة النهائية التي أحياها الفنان العالمي ريكي مارتن.

يذكر أنه يلي الحلقة، مؤتمر صحفي مع المدربين الأربعة، والفائز باللقلب.

كل التفاصيل وكواليس الحلقة الأخيرة تتابعونها غداً في "سيدتي نت".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"