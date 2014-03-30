الصحة بسوهاج: 8 وفيات و 53 مصاب بينهم 5 حالات حرجة نتيجة حريق شطورة‎

اكد الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج في تصريح خاص لوكالة ” ONA ” :” ان عدد حالات الوفاة جراء حادث الإنفجار مخزن المواد البترولية بقرية شطورة بمركز طهطا حتي الآن وصل 8 حالات فيما بلغ عدد المصابين 53 حالة منهم 5 حالات حرجة وصلت نسبة الحروق بها 100 % تم وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة لخطورة حالتهم بالاضافة الي 10 حالات مصابين بحروق بنسبة 90 % وباقي الحالات وصلت نسبة الحروق بها من 50 ال 70 % “.

وقال وكيل وزارة الصحة :” ان المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوي في جميع مستشفيات المحافظة مع استدعاء جميع الاطقم الطبية وكادر التمريض للعمل بمستشفيات طهطا والمستشفي العام والتنسيق مع سوهاج الجامعي في استقبال بعض الحالات لتخفيف العبء علي مستشفي سوهاج العام وتم التنسيق مع مستشفي اسيوط الجامعي بنقل 10 حالات خطرة “.

واشار وكيل وزارة الصحة ان حالات الاصابة تم توزيعها علي النحو الاتي ” 21 حالة بمستشفي طهطا المركزي و19 حالة بمستشفي سوهاج العام و3 حالات بمستشفي المراغة و10 حالات بمستشفي سوهاج الجامعي ” .