محافظ سوهاج : سنعيد النظر في وصول السولار للمزارعين بدلا من الجراكن التى تسببت فى حادث شطورة

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج لـ ” ONA ” :” ان المحافظة وفرت جميع الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة مع تسهيل كل الاجراءات لاهالي الحالات المتوفية بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة، مضيفًا :” ان المحافظة ستعيد النظر في كيفية توصيل السولار للمزارعين باسلوب جديد يمنع صرف الحصص في جراكن والتي تصل في اغلب الاحيان لغير مستحقيها “.

وأوضح عتيق :” انه كلف الجهات الامنية بعمل مسح شامل لجميع الاماكن والاسماء التي يشتبه في انها تقوم بتجميع وبيع المواد البترولية في السوق السودا”.

وأكد المحافظ :” انه كلف مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برفع جميع الاشغالات وشفط كميات المياه التي تم استخدامها في عمليات الاطفاء من اعلي طريق اسوان القاهرة الزراعي لتسيير حركة الطريق دون توقف واشار ان جاري حصر المنازل والاراضي الزراعية المضارة جراء الحادث “.