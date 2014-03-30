محافظ أسوان يهنأ مجلس إدارة نادى المحافظة الجديد ويؤكد دعمه الكامل للنادى

قدم اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان التهنئة لمجلس إدارة نادي أسوان الرياضي الجديد برئاسة الدكتور حسن عبد القادر وذلك عقب أعلان نتائج إنتخابات النادي التي إجريت مساء أمس .

وأشاد المحافظ بالروح الرياضية لباقي المشاركين في الانتخابات ولم يحالفهم التوفيق مما يعكس التماسك والترابط بين كافة فئات وطوائف المجتمع الأسواني في مختلف المناسبات والأحداث ، حيث لم تشهد الجمعية العمومية أثناء فعاليات الانتخابات أي خروج عن هذه الروح التي تؤكد بأن أسوان أسرة واحدة ، وهو الذى توازى معه الحيادية والشفافية من الجهة الإدارية التى أشرفت على الإنتخابات ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة .

وأثني المحافظ علي الدور الذي قام به مجلس الأدارة المعين برئاسة المستشار حسين عبده خليل خلال الفترة الماضية والذي كان لأعضاءه جهود كبيرة في سبيل أعلاء شأن النادي في مختلف الألعاب و البطولات التي يشارك فيها ، بالإضافة إلي التطوير الذي شهده النادي في الخدمات الاجتماعية والترفيهية ، مشيراً إلي أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لمجلس الإدارة الجديد لمساندته في إستكمال المسيرة في جميع الألعاب الرياضية وخاصة صعود فريق كرة القدم إلي الدوري الممتاز في الموسم القادم وهو الذي سيتواكب مع إفتتاح استاد أسوان الرياضي بعد تطويره .