أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلب: عجز الموازنة طير النوم من عينى

Google+ Print
محلب: عجز الموازنة طير النوم من عينى محلب: عجز الموازنة طير النوم من عينى

محلب

إنتقد  المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عد وصول الدعم لمستحقيه فى الصعيد،  موضحاً أن تتبنى خطة تضمن توفير الخدمات للمحتاجين، مستشهدًا على صدق حديثة بإرتفاع نصيب الدعم من الموازنة العامة للدولة، وإرتفعت نسبة الفقراء مشيرًا أن هناك قاعدة البيانات، للحد من عجز الموازنة ووصول الدعم لمستحقيه، قائلاً :”عجز الموازنة طير النوم من عينى”.

 وأضاف خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج “بوضوح” أنه لم يندم على قبوله مسئولية الوزارة فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، موضحًا أنه فضل من الله ان يرزقه شرف خدمة الوطن فى أواخر أيام عمله العام”.

وتابع محلب أنه يقف بحيادية من كافة المرشحين للرئاسة، وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع كافة المرشحين  بشفافية وحيادية مطلقة ، منوهًا عن أن الحكومة ستسمح برقابة دولية على الانتخابات.

 وطالب محلب المواطنين بترشيد إستهلاك الكهرباء، لتخفيف أزمة إنقطاع التيار الكهربى

الدعم، موضحًا أن هناك مشكلة حقيقة فى الكهرباء وهى نتاج تراكمات على مدى عهود سابقة مشيرًا أن الانتاج اقل بنسبة كبيرة من المطلوب، وأكد محلب أن هناك محطات كهرباء جديدة ستدخل الخدمة قبل الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد