محلب: عجز الموازنة طير النوم من عينى

إنتقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عد وصول الدعم لمستحقيه فى الصعيد، موضحاً أن الحكومة تتبنى خطة تضمن توفير الخدمات للمحتاجين، مستشهدًا على صدق حديثة بإرتفاع نصيب الدعم من الموازنة العامة للدولة، وإرتفعت نسبة الفقراء مشيرًا أن هناك قاعدة البيانات، للحد من عجز الموازنة ووصول الدعم لمستحقيه، قائلاً :”عجز الموازنة طير النوم من عينى”.

وأضاف خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج “بوضوح” أنه لم يندم على قبوله مسئولية الوزارة فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، موضحًا أنه فضل من الله ان يرزقه شرف خدمة الوطن فى أواخر أيام عمله العام”.

وتابع محلب أنه يقف بحيادية من كافة المرشحين للرئاسة، وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع كافة المرشحين بشفافية وحيادية مطلقة ، منوهًا عن أن الحكومة ستسمح برقابة دولية على الانتخابات.

وطالب محلب المواطنين بترشيد إستهلاك الكهرباء، لتخفيف أزمة إنقطاع التيار الكهربى

الدعم، موضحًا أن هناك مشكلة حقيقة فى الكهرباء وهى نتاج تراكمات على مدى عهود سابقة مشيرًا أن الانتاج اقل بنسبة كبيرة من المطلوب، وأكد محلب أن هناك محطات كهرباء جديدة ستدخل الخدمة قبل الصيف.