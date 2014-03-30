الأوقاف تتلقى خطابا من المالية لتقديم الدراسة اللازمة لتحسين أوضاع الأئمة

تلقت وزارة الأوقاف خطابا من وزارة المالية بشأن تقديم الدراسة والبيانات والإحصاءات اللازمة بشأن تحسين أوضاع الأئمة بناءً على كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، وتم توجيه اللجنة المشكلة لهذا الغرض من وزارة الأوقاف بعمل اللازم .

من جهة أخرى كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الشيخ محمد عبد الرازق كيل الوزارة للمساجد بالتنسيق مع الشيخ عبد الغني هندي المتحث الاعلامى لنقابة الائمة وممثلي الأئمة بسرعة تشكيل لجنة لإعداد مسودة الكادر الإداري والتنظيمي لعمل الأئمة تمهيدًا لعرضها للحوار والمناقشة بين قيادات الوزارة والمديريات الإقليمية.

كما تقرر ان تعقد كل مديرية إقليمية لقاءً موسعًا في جموع الأئمة وممثليهم لسماع وجهة نظرهم ومقترحاتهم في هذا الشأن ، مع التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالموضوع واستكمالًا لمشروع الكادر بكل أبعاده .

وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتتجديد المساجد لهذا العام اعتمد وزير الأوقاف اليوم السبت مبلغ ثلاثة ملايين وعشرة آلاف جنيه دفعة جديدة لإحلال وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية .

أ ش أ