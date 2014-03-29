بروفايل ..ميادة أشرف.. المبتسمة

كشف الغطاء عن وجهها أثناء تواجد جثمانها داخل مسجد الشيخ عبيد بعد مقتلها، ليجدها مبتسمة.. هكذا وصف محمد رسمى حالة الشهيدة ميادة أشرف بعد أول نظرة وداع لها، إثر اغتيالها، مؤكداً أن ضحكتها لم تكن تفارق وجهها أبداً منذ معرفته بها.

ميادة، البالغة من العمر 23 عاماً، والحاصلة على بكالوريوس إعلام القاهرة دفعة 2013، والتى كانت تعمل صحفية بجريدة الدستور، قررت التوجه للمشاركة فى مسيرة عين شمس، لكى تكون بصحبة صديقتها أحلام حسنين، حيث التقت ميادة أشرف زملاءها الصحفيين فى الثالثة عصراً بشارع أحمد عصمت، وتناولوا الغداء معاً، حتى وصول مسيرة الإخوان إلى مزلقان عين شمس، حيث تبادل الإخوان والأمن إطلاق الغاز والخرطوش.

وقفت مع زملائها أمام محل عصائر، ودخلت لاحتساء العصير، ثم خرجت لتجاور زميلتها أحلام على أحد الأرصفة، يضحكان سوياً، حتى قام متظاهرون بإشعال النيران فى العلم الإسرائيلى، الأمر الذى دفعها للانتقال لتصوير الخبر.. وحينها سألت ميادة أحد المتظاهرين- يبلغ نحو 15 عاماً من العمر: «انتوا رايحين فين؟»، فأجابها: «عزبة النخل»، فقالت له: «ما تختاروا مكان قريب أحسن تتظاهروا فيه»، ثم ضحكت.

بدأ الضرب، واشتبك الطرفان وسط تدخل بلطجية، ناحية مدرسة فلسطين، باستخدام الرصاص الحى والخرطوش، حتى اختفت هى وصديقتها أحلام وسط الضرب، وفجأة سقطت برصاصة فى الوجه، وحملها المحيطون بها إلى مسجد الشيخ عبيد.

يرثى أصدقاء ميادة، صديقتهم على صفحتها على «فيس بوك»، ويصفونها بأنها كانت صاحبة «الضحكة الحلوة» وخفة الروح والأخلاق الحسنة، فى الوقت الذى أبدى فيه البعض صدمته، مؤكدين أنهم غير مصدقين لخبر استشهادها حتى الآن.

وليد زين، الذى حمل جثة ميادة لسيارة الإسعاف، قال لـ«المصرى اليوم»، إنهم استدعوه بصفته مصوراً لأحداث الاشتباكات بشكل دائم، وأخبروه أنهم محبوسون داخل المسجد، بينما الإخوان يحاولون أخذ جثة ميادة للمتاجرة بدمائها وإعلان أنها شهيدة منهم، إلا أنه توجه ومعه نحو 26 ضابطاً من ضمنهم لواءات و3 مدرعات وسيارة إسعاف، ودخلوا المسجد بعد تبادل إطلاق النار مع الإخوان، وأخذوا جثة الشهيدة لمستشفى هليوبوليس، حيث حضر مساعد وزير الداخلية، وضياء رشوان للمستشفى، ورفض الصحفيون المتواجدون استقبالهم وهتفوا ضدهم.

وبعد إنهاء الإجراءات داخل المستشفى، توجه جثمان الشهيدة فى الثالثة والنصف فجراً لقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لترقد فى مثواها الأخير.

وسبق لميادة أن تم احتجازها من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى نوفمبر الماضى، أثناء تغطيتها اشتباكات مماثلة فى جامعة الأزهر، حيث تم إجبارها على مسح بعض الصور ومقاطع الفيديو التى قامت بتصويرها، قبل إطلاق سراحها.

وكان آخر خبر قد قامت ميادة بإرساله لموقع «الدستور» يحمل عنوان: «الإخوان يطلقون الرصاص على الأهالى بعين شمس».. ثم أصابتها إحدى الرصاصات لتنضم بذلك لعداد شهداء الصحافة.