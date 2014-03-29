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بالفيديو والأرقام - ماذا قدم صلاح لتشيلسي بعد التأخر أمام كريستال بالاس؟

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اشترك محمد صلاح جناح تشيلسي أمام كريستال بالاس في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي لمدة تزيد عن النصف ساعة .. فماذا قدم فيها الدولي المصري؟

تشيلسي تأخر بهدف، ثم دفع مورينيو بمحمد صلاح لمحاولة فك طلاسم دفاعات كريستال بالاس.

ويعرض FilGoal.com التعليمات الفنية التي دخل بها صلاح من مورينيو:

دفع جوزيه مورينيو بمحمد صلاح في مركزين بدلا من فرانك لامبارد .. بدأ به على الجناح الأيمن وتحرك كثيرا، ثم انضم إلى قلب الملعب.

وهو ما يظهر من خلال الخريطة الحرارية لصلاح وأماكن تحركاته:

heat map salah

أبرز ما امتاز به النجم المصري هو التمرير الأرضي السليم، فلم يخطيء سوى في أربع تمريرات فقط من إجمالي 24 تمريرة خلال 35 دقيقة لعبها.

والصورة التالية توضح اتجاهات تمريرات صلاح (الأخضر التمريرات الصحيحة - الأحمر الخاطئة - الأصفر تمريرة حاسمة)

salah passes

ويعرض FilGoal.com ملخص بالفيديو لأبرز ما قدمه صلاح في الوقت الذي اشترك به، شاهد التطبيق لما ذُكر بالفيديو. إضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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