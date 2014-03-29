أتلتيكو يتجنب مفاجأة بلباو ويقترب خطوة من لقب الليجا

إفي - نجح أتلتيكو مدريد في إنهاء مهمته على ملعب سان ماميس معقل أثليتك بلباو، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويقرب هذا الانتصار "الكولتشونيروس" من لقب الليجا للموسم الجاري، بعدما عاد للصدارة برصيد 76 نقطة بعد فقدانها لساعات قليلة لصالح برشلونة الذي فاز بصعوبة على إسبانيول بهدف نظيف ويحتل الوصافة بفارق نقطة.

تقدم أثليتك بلباو عن طريق المهاجم الشاب إيكر مونايين في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى كرة طولية ضربت الدفاع ولعبها من فوق الحارس داخل الشباك.

وتعادل البرازيلي من أصل إسباني دييجو كوستا من هدف رائع، بعدما انطلق من وسط الملعب وسدد كرة أرضية من تحت الحارس في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني ينجح اللاعب كوكي في إحراز هدف الفوز من رأسية في الدقيقة 55 ، وتعرض الفرنسي ايميريك لابورت مدافع أثليتك للطرد في الدقيقة 86 ، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لـ"الروخيبلانكوس".